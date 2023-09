El motivo por el que Keanu Reeves quiere hacer 'John Wick 5' pero el director de la saga no está tan convencido

El pasado mes de marzo, llegó a las salas de España la cuarta aventura de John Wick, que fueron a ver más de 650 mil espectadores y recaudó, sólo en nuestro país, en torno a 4 millones cuatrocientos mil euros. Nada mal para una saga cuya primera entrega ni siquiera pasó por los cines españoles y fue directa al DVD.

La sed de sangre de Baba Yaga se desató cuando unos mafiosos rusos mataron al perro que la esposa del personaje de Keanu Reeves le había regalado poco antes de morir. Y, desde 2014, no ha dejado de crecer, teniendo su cénit en la última entrega, cuya duración roza las tres horas: 169 minutos de ráfagas de ametralladora, cadáveres y el rostro impertérrito de recién levantado de Keanu Reeves. La pregunta es obligada: ¿habrá más películas de John Wick? La respuesta: es posible, pero no las esperes para mañana.

'A la audiencia no le gusta que la tomen por idiota'

El director Chad Stahelski pasó recientemente por los micrófonos del pódcast Happy Sad Confused para hablar con el presentador, Josh Horowitz, sobre el destino de John Wick, así como de la precuela que está preparando de Los inmortales, dirigida por Stahelski y protagonizada por Henry Cavill.

Respecto a la primera cuestión, el cineasta estadounidense reconoció que no sólo el estudio quiere una quinta parte, sino también el propio Keanu Reeves. “Estoy seguro de que él diría que sí sin pensárselo”, aventuró Stahelski. Él, sin embargo, tiene otra opinión.

“No es algo que pueda contestar de inmediato”, dice el director. “De momento, voy a hacer otras cosas y si, un día, paseando al perro o conduciendo, me surgiese alguna idea, en cuestión de segundos estaría rodando con Keanu Reeves”. Pero esa idea parece estar muy lejos aún de ser alumbrada.

“Dudo que encuentres a nadie, de los implicados en John Wick 4, que no quiera hacer otra película”, comenta Stahelski. “No obstante, creo que es posible pensar en varias franquicias que se han avergonzado a sí mismas al tratar de hacer una secuela más que carece de significado. Así, por el momento, no hay ningún buen motivo para traer de vuelta a John Wick. No voy a pedirle a nadie cuarenta dólares a cambio de que recuperemos a John para que le dispare a la gente en la cabeza. A la audiencia no le gusta que la tomen por idiota”.

