Keanu Reeves, una vida de película: de un padre traficante a su amistad con River Phoenix

A pesar de ser uno de los actores más populares de Hollywood, Keanu Reeves siempre se ha comportado como si la fama fuese un daño lateral. En la actualidad, Reeves sigue viajando en metro cuando tiene la oportunidad y, durante una escapada a España, un seguidor se le acercó para pedirle un autógrafo, a lo que él le respondió que, por favor, no le dijese nada a nadie. Quería disfrutar, al menos durante unas horas, del anonimato.

Moverse en las sombras debe ser difícil cuando uno lleva casi cuarenta años encadenando películas, protagonizando franquicias y compartiendo pantalla con leyendas del cine, como Al Pacino o Denzel Washington.

En muchos de sus títulos, Keanu Reeves interpreta al clásico tipo duro para el que apretar un gatillo no entraña, ya, dilema moral alguno. Sin embargo, la vida del actor ha discurrido por un cauce bien distinto: ha invertido millones de dólares en fundaciones contra el cáncer y el maltrato animal, lo que, sumado a su carácter humilde y lejano a las excentricidades de algunos de sus compañeros de profesión, le ha valido el sobrenombre de “el mejor hombre de Hollywood”.

Con una fortuna estimada en varios cientos de millones, el actor que encarnó a Neo en Matrix habrá deseado, en ocasiones, ser uno más de cuantos van al cine a ver sus películas con tal de disfrutar de una existencia en la que la tragedia no hubiese tenido, como en la suya, un papel protagonista.

La retorcida vida de Keanu Reeves

Keanu nació en el Líbano, hijo de una madre inglesa y un padre hawaiano de ascendencia china, que se divorciaron al segundo año de vida del actor. Con siete años, Reeves y su familia se había trasladado del país asiático a Australia, y de Oceanía a Canadá. Mientras estaba en Hollywood, Keanu se enteró de que su padre había sido detenido por tráfico de heroína en Hawái, y que la condena era de diez años.

Nunca más volvieron a hablar. En una entrevista para el Honolulu Star-Bulletin en 2001, Samuel Reeves, el padre de Keanu, confesó que su hijo no le dirigía la palabra desde hacía más de veinte años. “Estoy al tanto de su vida, pero me ha quedado muy claro que él no quiere saber nada de mí”, admitía Samuel.

En una conversación para Rolling Stone, Keanu reconocía que se había apartado de su padre. “La historia entre ambos es bastante fuerte, tío”, decía. “Está llena de dolor, de aflicción, de putas locuras y toda esa mierda”.

Cuando el periodista le preguntó cómo lidiaba él con los problemas en los que estaba metiéndose su padre, Keanu le contestó si estaba metiéndose en muchos. “Ha estado en la cárcel”, agregó el periodista, a lo que Keanu replicó: “Es su vida, tío. Espero que esté bien, signifique eso lo que signifique”.

River Phoenix no fue, “es”

Una de las primeras amistades que Keanu Reeves trabó en Hollywood fue la de River Phoenix. El actor estadounidense, hermano de Joaquin, era unos años más pequeño que Keanu, y ambos se conocieron a principio de los noventa. La primera película que rodaron juntos fue Te amaré hasta que te mate, aunque la que los propulsó a la fama fue Mi Idaho privado, donde interpretaron a unos jóvenes chaperos.

River y Keanu hicieron viajes en moto para ir a conciertos, una de las pasiones que ambos compartían, ya que cada uno tenía su propia banda de música. Su proximidad era tan estrecha que algunos medios llegaron a insinuar que eran pareja, algo que ninguno desmintió nunca.

Dos años después del estreno de Mi Idaho privado, River Phoenix murió de sobredosis en el Viper Club, local propiedad de Johnny Depp. Keanu Reeves se encontraba rodando Speed cuando recibió la noticia. Su compañera de reparto, Sandra Bullock, recordaba en una entrevista lo impresionada que quedó al ver desmoronarse a Reeves, al que tenía por un hombre muy reservado.

Años después, en una entrevista para Esquire, el periodista le recordó a Keanu su amistad con el hermano de Joaquin Phoenix. “River era…”, comenzó a decir, pero Keanu lo interrumpió. “River es. Odio hablar de él en pasado, así que casi siempre tengo que hacerlo en presente”. Más adelante, Keanu le dijo al entrevistador que pensaba en su amigo River cada día. “Fue genial haberlo conocido. Lo echo de menos”, añadió.

Jennifer y Ava Syme

Keanu Reeves empezó una relación con Jennifer Syme en los noventa. Jennifer era actriz (había trabajado, en un papel menor, en Carretera secundaria de Lynch) y asistente personal en una discográfica, donde estuvo bajo las órdenes, entre otros, del grupo Red Hot Chili Peppers.

Aunque nunca se casaron, Jennifer y Keanu decidieron tener un hijo, que recibiría el nombre de Ava, pero la niña nació muerta. Esto acabó con la relación entre ambos aunque continuaron siendo amigos y, en 2001, volvieron juntos.

Ese mismo año, Jennifer fue a una fiesta a casa del músico Marilyn Manson. Al abandonarla, la novia de Keanu falleció en un accidente de tráfico. En su cuerpo, se encontraron sustancias estupefacientes que la madre de Jennifer atribuyó a Marilyn Manson, al que denunció sin que su acusación prosperase.

Keanu Reeves y David Lynch fueron algunos de los encargados de portar el ataúd de Jennifer. El director, que había trabajado con Jennifer, le dedicó a la joven actriz su película Mulholland Drive.

