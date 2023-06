¿No entiendes a tu hijo adolescente? Estas son las 15 mejores películas para entender el amor juvenil

Las películas pueden ser, también, un punto de encuentro. Y para dos generaciones diferentes, el lugar idóneo para reunirse es una historia de amor adolescente: tus hijos se reconocerán en el espejo de la pantalla y tú (posiblemente) también. Aunque esto último no tienes por qué contárselo a ellos.

No pienses sólo en las teen romance formularias: el amor adolescente se ha visto representado en todo tipo de géneros, desde la comedia hasta el terror. Por supuesto, siempre apetece sucumbir a la ñoñería y lagrimear un poco con un noviazgo imposible pero, ¿y pasar miedo con él? O reírse. O bailar.

En la siguiente lista, te proponemos las mejores 15 películas de amor adolescente para ver con tus hijos, ordenadas desde las más convencionales hasta las más heterodoxas, por si planeas un maratón en familia pero no quieres empacharte al tercer romance entre una animadora y un quarterback.

1. 'Bajo la misma estrella' (2014)

Empezamos con un clásico del género: conmovedora, risueña e ingenua (todo de una forma calculada pero que no molesta en absoluto), esta película narra la historia de amor entre una chica diagnosticada con una enfermedad terminal y un chico que colabora en un grupo de ayuda a jóvenes con cáncer.

Bajo una misma estrella está disponible en Movistar Plus.

'Bajo la misma estrella' Twenty Century Fox

2. '10 razones para odiarte' (1999)

Asidua en cualquier lista de teen romance: con el baile de fin de curso en el horizonte y un reparto en el que sobresalen Heath Ledger (El caballero oscuro), Julia Stiles (la saga Bourne) y Joseph Gordon-Levitt (Origen), 10 razones para odiarte es la crónica de un amor literalmente prohibido: la hermana de la protagonista le prohíbe a esta tener novio siempre y cuando ella no encuentre uno antes. Y dado su historial, esa no parece ser una opción muy viable.

10 razones para odiarte está disponible está disponible en Disney Plus.

'10 razones para odiarte' Cinemanía

3. 'Las ventajas de ser un marginado' (2012)

Llevar al cine una novela nunca es fácil, especialmente si es una novela tan popular como lo fue Las ventajas de ser un marginado. Quizá el que fuese el mismo escritor del best-seller, Stephen Chbosky, el encargado de dirigir la adaptación cinematográfica contribuyó a que los prejuicios de sus lectores más críticos se ablandasen un poco pero, en cualquier caso, esta travesía de un grupo de bichos raros por el desierto de la adolescencia conquistó a los espectadores.

Las ventajas de ser un marginado está disponible en Movistar Plus, en MGM Amazon Channel y en Filmin.

Las ventajas de ser un marginado (2012) 20minutos | Archivo

4. 'Grease' (1978)

Es posible que tengas que poner de tu parte para lograr convencerte de que John Travolta (Pulp Fiction) y Olivia Newton-John (Xanadu) están viviendo un romance adolescente: el actor que interpretaba al macarra Danny tenía, entonces, 23 años y su cándida pareja, 29. No obstante, las pegadizas canciones de este musical te allanarán el camino.

Grease está disponible en SkyShowtime y en Movistar Plus.

John Travolta y Olivia Newton-John en 'Grease' Cinemanía

5. 'Los Fabelman' (2022)

En cualquier adolescencia que se precie hay un amor precipitado, inexplicable y condenado al fracaso que, años después, seguimos recordando con ternura y la de Sammy Fabelman, alter-ego de Steven Spielberg en esta película, no es una excepción. El joven sosias del cineasta protagoniza una divertida historia de amor con una fanática religiosa que, a medida que avance la película, veremos que no fue escrita únicamente para hacernos reír.

Los Fabelman está disponible en Amazon Prime Video.

'Los Fabelman' Cinemanía

6. 'Romeo y Julieta' (1968)

La suya no es una historia de amor adolescente, sino “la” historia de amor adolescente. La obra de Shakespeare cuenta con decenas de adaptaciones, de mayor o menor gusto, más o menos excéntricas y más o menos aventuradas. Podríamos haber apostado por la versión de Baz Luhrmann (Moulin Rouge), pero nos hemos decantado por la clásica e irreprochable adaptación de Zeffirelli.

Romeo y Julieta está disponible en Amazon Prime Video y en Apple TV.

Leonard Whiting y Olivia Hussey en 'Romeo y Julieta' (1968) Cinemanía

7. 'West Side Story' (2021)

¿Tras Los Fabelman, te has quedado con ganas de más Spielberg y, tras Zeffirelli, de más Romeo y Julieta? West Side Story es la solución: el remake del oscarizadísimo musical es una demostración del poder visual de Spielberg, de que el director ya no es el Rey Midas de Hollywood (fue un fracaso en taquilla) y de que esto último no puede importar menos, porque la nueva West Side Story es aún mejor que la primera.

West Side Story está disponible en Disney Plus y en Movistar Plus.

Fotograma de 'West Side Story' Disney

8.'Un lugar en ninguna parte' (1988)

Sidney Lumet ha dejado una huella indeleble en el cine americano gracias a Doce hombres sin piedad (1957) o Tarde de perros (1975). Sin embargo, Un lugar en ninguna parte suele citarse entre sus obras menores, una decisión injusta para esta película en la que River Phoenix (Cuenta conmigo) es hijo de dos terroristas en fuga constante, algo que al personaje interpretado por Phoenix no le había molestado hasta que, entre mudanza y mudanza, conoce a una chica de la que se enamora.

Un lugar en ninguna parte está disponible en Filmin.

'Un lugar en ninguna parte' Cinemanía

9. 'American Graffiti' (1973)

Antes de embarcarse en una nave espacial llamada La guerra de las galaxias, George Lucas abordó en American Graffiti la última noche de juventud de un grupo de adolescentes.

Con una banda sonora inigualable y un reparto salpicado de estrellas (Richard Dreyfuss, Ron Howard o Harrison Ford en un pequeño papel), los protagonistas de esta película tienen, también, tiempo para el amor: mientras sus amigos recorren la ciudad sin rumbo, Dreyfuss (Tiburón) va a la búsqueda desperadada de un teen romance, ya que, al llegar la mañana, estos serán ya cosa del pasado.

American Graffiti está disponible en Filmin.

'American Graffiti' Cinemanía

10. 'Carmen y Lola'

Arantxa Echevarria debutó en el largometraje con una historia de amor entre dos jóvenes gitanas que desafía las caducas tradiciones de su círculo familiar.

Carmen y Lola está disponible en Movistar Plus.

Fotograma de 'Carmen y Lola', d'Arantxa Echevarría REMITIDA IVC

11. 'Rebelde sin causa' (1955)

James Dean protagonizó tres películas y murió en la carretera a los veinticuatro años, ya convertido en un icono cinematográfico. En Rebelde sin causa, de Nicholas Ray (Johnny Guitar), James Dean encarna a un adolescente problemático llamado Jim Stark que vive atrapado entre un padre sin personalidad y una madre estricta. En comisaría, Jim conocerá a Judy (Natalie Wood), que acaba de escaparse de casa.

Rebelde sin causa está disponible en HBO Max y en Movistar Plus.

James Dean en 'Rebelde sin causa' (1955) WARNER BROS

12. 'Novio a la vista' (1954)

Después de Bienvenido Mr. Marshall, Berlanga se trasladó un innominado pueblo de mar para dar cuenta de las vacaciones de una variopinta colección de burgueses. De entre todos los veraneantes, Berlanga presta especial atención a una pandilla de adolescentes convencida de que ellos nunca serán como sus padres.

Novio a la vista está disponible en FlixOlé.

'Novio a la vista' Flixolé

13. 'It Follows' (2014)

Un teen romance también puede ser terrorífico. En It Follows, Jay conoce a un atractivo joven del que se enamora. Después de un par de citas, el novio de Jay aparca su coche a las afueras de la ciudad y la chica accede a pasarse al asiento trasero: así empieza una de las películas más turbulentas y originales del cine de terror de la última década.

It Follows está disponible en Amazon Prime Vídeo, en Movistar Plus, en Filmin y en FlixOlé.

'It follows' Cinemanía

14. 'La piel dura' (1976)

Un colegio en la ciudad de Thiers es el microuniverso a través del que se mueve Truffaut en esta película, en la que se siguen los pasos de varios alumnos y profesores. Pocas veces en el cine se ha reflejado con tanta sensibilidad el primer beso como en La piel dura.

La piel dura está disponible en Filmin.

"La piel dura" Cinemanía

15. 'Un verano con Mónica' (1953)

Bergman es un buen final para cualquier lista: En Un verano con Mónica, un joven tendero queda fascinado por la belleza y personalidad de una chica llamada Mónica, así que, cuando ella le propone que se fuguen, él se apropia de una barca y ambos ponen rumbo a una isla desierta en la costa sueca. Allí permanecerán varios días, materia prima de una amarga nostalgia que acompañará, ya para siempre, al protagonista.

Un verano con Mónica está disponible en Filmin y en Acontra Plus.

'Un verano con Mónica' (1957)

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.