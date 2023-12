Las polémicas que han salpicado a 'Cuéntame': acusaciones de agresión sexual, despidos y problemas con Hacienda

Dos décadas de convivencia son demasiadas para que la concordia familiar no se resienta, y los Alcántara no iban a ser menos. Después de 22 años, la tribu de San Genaro se ha despedido de España.

Atrás quedan 420 episodios de Cuéntame cómo pasó, el primero de ellos, emitido pocos días después del 11-S, y el último, ambientado en la mañana misma del atentado. Carlos Alcántara, el niño de ocho años tan preocupado por Richard Kimble al que conocimos en 2001, se ha transformado en un novelista de cierto éxito, casado y de abundante barba. A su hermana menor, ahora médico y flamante esposa, le quedaban diez años para nacer en el episodio El retorno del fugitivo.

Los cambios no se han producido únicamente ante las cámaras, y algunos han sido muy traumáticos. Basta asomarse a la temporada actual para advertir la sospechosa ausencia de ciertos actores, cuya existencia se ha pasado por alto en las pequeñas biografías audiovisuales que han culminado cada episodio.

¿Cómo es posible que lo único que haya quedado de Miguel Alcántara (Juan Echanove), hermano del personaje de Imanol Arias y presente en 209 capítulos, sea un plano efímero en la vida de Antonio en el que, además, aparece recortado? ¿Y adónde han ido a parar los 10 años de vida en que Inés no fue interpretada por Irene Visedo, sino por Pilar Punzano? Te lo contamos.

Pilar Punzano vs ‘Cuéntame cómo pasó’

Seguramente, este sea el enfrentamiento más bronco de la serie. Y eso que comienza con una feliz casualidad: un año antes de que Cuéntame cómo pasó echase a andar, Pilar Punzano estrenó su primera película como protagonista, Cascabel. La actriz que la acompañaba en la carátula también era una debutante, y su nombre era Irene Visedo. Ninguna de las dos sabía entonces, y menos aún Punzano, que acabarían dándose el relevo por duplicado en la serie más longeva de la televisión española.

Visedo fue el rostro de Inés Alcántara, la hija mayor de Antonio y Mercedes, desde la primera temporada hasta la octava, cuando abandonó la serie con la intención de volver nunca. De hecho, al cabo de unos años, empezó a rumorearse que la productora estaba interesada en recuperar a Inés, Visedo aseguró en una entrevista que, para ella, San Genaro había quedado atrás. La elegida para sustituirla fue su antigua compañera de rodaje Pilar Punzano, que llegaba a Cuéntame para apuntalar su carrera, nacida bajo el amparo de Berlanga en París Tombuctú y revestida de popularidad en El comisario.

Pese a que, en el capítulo dedicado a Inés de la última temporada, Pilar Punzano no haya salido en un solo fotograma, la madrileña estuvo en Cuéntame cinco años: casi 100 capítulos en los que la hija mayor de los Alcántara superó una adicción a las drogas y encauzó su trayectoria como actriz. A efectos audiovisuales, nada de esto llegó a ocurrir. ¿Por qué?

En 2015, Irene Visedo incumplió su palabra y regresó a Cuéntame. En consecuencia, Pilar Punzano hizo las maletas y se marchó de San Genaro. No parecía un movimiento especialmente memorable: al fin y al cabo, Visedo seguía siendo Inés para la audiencia y si ella estaba conforme con ser una Alcántara de nuevo, a Punzano no le quedaba otra que cederle el sitio. El relevo se produjo sin que la actriz saliente hiciera ninguna declaración. “Todo arreglado entonces”.

El primero en romper el silencio fue Imanol Arias, que, aprovechando la promoción de Anacleto, dijo que “la anterior actriz se ha equivocado no queriendo estar en la serie”. La anterior actriz, que era Pilar Punzano, le respondió en sus redes sociales mediante un largo comunicado que venía a decir: “No me he ido. Me han echado. Y, además, de un día para otro”.

Además de denunciar que se había sentido maltratada por el reparto principal de Cuéntame (entre los que destacaba a Imanol Arias, “este millonario con dinero público que tiene las manos tan largas como la lengua”), Punzano definió a la productora de la serie como “una secta” que sólo tenía ojos para Imanol Arias, Ana Duato y, “desde que ha cumplido los 18 años, Ricardo Gómez”.

Imanol Arias se defendió de las acusaciones de agresión sexual con un “no tengo las manos largas, lo que soy es muy mayor” que acompañó por otro “si soy cariñoso con Pilar, con Pablo Rivero [Toni Alcántara en la serie] ¿qué soy? ¿gay?” y la productora zanjó la discusión con un comunicado en el que destacaba que ningún otro actor se había quejado hasta ahora. Poco después, Punzano llevó a Ganga Producciones ante un juez. Comprensible que, años más tarde, a la productora no le apeteciese recordar con cariño las temporadas de la actriz como Inés Alcántara.

Celine Peña vs ‘Cuéntame cómo pasó’

Una ausencia más difícil de apreciar es la de Celine Peña, que fue la segunda actriz (luego, vendrían tres más) que interpretó a María Alcántara. Aunque Peña fue sustituida por Paula Gallego en 2013 tras aparecer en 56 capítulos, fue en 2015 cuando se supo que este cambio no había sido indoloro.

Según le confirmó la madre de la actriz a e.Cartelera, la etapa de su hija en la serie acabó de una forma similar a la de Pilar Punzano: Tras terminar la grabación de los episodios de decimocuarta temporada, Peña se fue de vacaciones a la espera de que le enviasen los nuevos guiones, pero estos no llegaron. Cuando consideró que se había rebasado el margen de lo admisible, la madre de Peña llamó a su agente y esta le dio la noticia. Habían despedido a su hija.

“Aún no sé por qué cambiaron a mi hija”, aseguraba la madre de Celine Peña, que quiso desmentir, también, que la actriz hubiese abandonado Cuéntame cómo pasó para trabajar en nuevos proyectos. “El problema fue cómo trataron a una niña, haberla borrado del mapa de la noche a la mañana, como si no hubiese pasado por allí, como si no hubiese existido”, agregó. Casi una década después, la productora recordaba estas declaraciones y, cuando le tocó resumir la vida de María Alcántara, se olvidó de los 56 episodios protagonizados por Peña.

Juan Echanove vs ‘Cuéntame cómo pasó’

Aquí no hubo relevo: Juan Echanove fue Miguel Alcántara desde la primera temporada de la serie hasta que cayó fulminado por un infarto en la número 18. En total, 208 capítulos, en los que se convirtió en un personaje esencial en la vida de Antonio, Mercedes y, también, de Paquita (Ana Arias), que ha continuado en Cuéntame tras la muerte de Miguel, con el que estuvo casada. El súbito fallecimiento del hermano de Antonio dejó una mueca de suspicacia en los espectadores, que sospecharon de que, tras las cámaras, había ocurrido algo que se les escapaba. Llevaban razón.

Como confirmó Echanove en una entrevista, la productora fue la única responsable de su marcha. “No me voy por voluntad propia”, señaló. “De hecho, yo nunca la habría dejado”. Los guionistas habían convenido que su personaje era “demasiado pequeño para tan gran actor” y que carecía de “progresión en la trama”. “No me han dicho adiós, y ya las gracias ni te cuento”, apuntó, antes de descartar, no ya un posible regreso a Cuéntame (como el de Terele Pávez, que se dejó ver en un sueño de su hijo en la ficción tras haber muerto), sino el mero hecho de ver el capítulo final de la serie: “Me pillará trabajando”.

Imanol Arias y Ana Duato: sus problemas con Hacienda

Aunque el choque entre los actores y el fisco no ha afectado directamente a la serie, sí ha empañado la imagen modélica que muchos espectadores tenían de ambos intérpretes. La Fiscalía acusó a Imanol Arias y Ana Duato (y al marido de esta, Miguel Ángel Bernadeu, creador de Cuéntame) de presunta comisión de varios delitos fiscales al hallarse sus nombres en el llamado caso Nummaria, aún pendiente de sentencia.

Para Arias, se han pedido 32 años de cárcel y para Duato, 27, algo que fue celebrado por Pilar Punzano en sus redes sociales, al preguntarse la actriz si todos los embajadores de Unicef cumplirán el mismo requisito que sus padres en la ficción.

