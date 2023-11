¿Qué fue de Pilar Punzano? La actriz que interpretó a Inés Alcántara y que ‘Cuéntame’ parece haber olvidado

Dos décadas son demasiadas para que, en una familia, no se produzcan desencuentros irreconciliables. Incluso cuando la familia en cuestión es ficticia, como los Alcántara, quienes, tras 23 temporadas en emisión, llegan este año al final de su camino. El que, desde 2001, ha sido el espejo y álbum de varias generaciones dejará de recorrer la historia de España en apenas unos episodios y, para ello, ha reunido a todos los integrantes supervivientes de los Alcántara, desde Herminia (que, eso sí, falleció en el primer episodio) hasta Carlos, que regresará para despedirse de la serie.

Por supuesto, también estará Inés, a la que interpreta Irene Visedo. Especificar quién da vida a un Alcántara, a estas alturas, estaría fuera de lugar con cualquier otro personaje, excepto con la díscola hija deAntonio Alcántara, a la que han encarnado dos actrices y media durante estas 23 temporadas. Irene Visedo se hizo cargo del personaje hasta 2006, cuando Inés desapareció de la serie. En 2010, la mujer de Eugenio regresó, pero no Visedo, que había sido sustituida por Pilar Punzano. Tampoco este cambio fue definitivo y, en 2016, Irene Visedo retomó su personaje. Por cierto: entre tanto, Marieta Orozco (Barrio) hizo de Inés en un episodio de la décima temporada, aunque no llega a vérsele la cara.

Pilar Punzano y Ricardo Gómez, en 'Cuéntame cómo pasó' RTVE

¿Qué ocurrió con Pilar Punzano?

Una de las grandes virtudes de Cuéntame es su apuesta por retratar a una familia prescindiendo de idealismos. Los choques entre los residentes de la Travesía de Tito Fernández son constantes y, en algunos casos, de un impacto duradero. Este afán hiperrealista se trasladó al punto muerto de las cámaras cuando Pilar Punzano llegó al set de rodaje, preparada para interpretar a la hija favorita de Antonio Alcántara.

Para entonces, Punzano contaba con un currículo muy respetable: había trabajado con Berlanga en la que fuera su última película, París-Tombuctú y en la serie de Campanella Vientos de agua, aunque el personaje más popular se lo debía a El comisario, donde interpretó a la malograda Ángela en 37 episodios. Cuéntame suponía un paso más en su carrera, seguramente, el definitivo; el de la consagración. Pero, sorprendentemente, fue el último.

Pilar Punzano, en 'El comisario' Cinemanía

El paso de Pilar Punzano en 'Cuéntame'

Durante cinco temporadas, Punzano e Inés Alcántara fueron sinónimos. Sin embargo, en 2015 se despidió del personaje, que Irene Visedo retomó en la siguiente tanda de episodios. Para los espectadores, no fue más que un interregno de la auténtica Inés Alcántara: Punzano, como una eficaz sustituta, se hizo cargo de las clases mientras la jefa del departamento se tomaba unas vacaciones. Cuando estas terminaron, todo volvió, feliz e inocuamente, a su orden. O no.

“Considero que la anterior actriz se ha equivocado no queriendo estar en la serie. De hecho creo que ya llevaba tiempo estando físicamente pero no de otra manera”, opinó Imanol Arias en la promoción de Anacleto. Con “la otra actriz” se refería, por supuesto, a Pilar Punzano. Y “la otra actriz” no tardó en responder: “Tienes la lengua tan larga como las manos, ex padre”, escribió Punzano en su Facebook.

Imanol Arias y Pilar Punzano en 'Cuéntame cómo pasó' Cinemanía

Su réplica no quedó ahí: acusó a la productora de haberla despedido “de un día para otro”, negando así que ella hubiera querido irse de la serie. “Este señor [por Imanol Arias], que a la mayoría le parece tan entrañable, no me ha preguntado cómo estaba en 5 años. La situación ya es lo suficientemente injusta como para que este millonario con dinero público me eche más leña encima”.

Punzano tildó a la productora de “secta” al reverenciar a unos pocos integrantes del reparto y despreciar al resto. Para la actriz, había un “peloteo extremo con los padres [Imanol Arias y Ana Duato, quien a su vez está casada con el productor principal] y, desde que cumplió los 18, con Ricardo Gómez, pero con el resto de los actores son lo peor”. También denunció que, mientras la productora los privaba de botellas de agua por la crisis económica, abría una “SICAV valorada en 13 millones de euros”.

Pilar Punzano e Imanol Arias, en 'Cuéntame cómo pasó' Cinemanía

Imanol Arias únicamente se defendió de la velada acusación de acoso sexual: “Yo no tengo la mano larga, lo que soy es una persona muy mayor”, afirmó. “Si soy cariñoso con Pilar, entonces con Pablo Rivero [Toni Alcántara en la ficción] qué soy, ¿gay?”. También descartó que, durante años, le hubiese hecho luz de gas a Pilar Punzano, con la que tenía varios intereses en común, “como las teorías de los reptilianos o los extraterrestres”. La productora, por lo demás, solventó el caso aludiendo a los miles de actores que habían pasado por Cuéntame durante años, sin que ninguno se hubiese quejado nunca de lo que Punzano señalaba.

La actriz litigó para mejorar sus condiciones contractuales y enmendar las supuestas irregularidades. Un año después, el nombre de Imanol Arias apareció en los papeles de Panamá y la productora Ganga se enfrentó a acusaciones de fraude fiscal, que más tarde también se cernieron sobre el patriarca y la matriarca de los Alcántara. Pilar Punzano, completamente retirada del cine y dedicada a la decoración, lo celebró en su perfil de Facebook con un escueto: “Y la que he estado muy desafortunada soy yo... ¿los embajadores de Unicef cumplirán todos el mismo requisito?".

