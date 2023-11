Las series más esperadas de 2023: próximos estrenos de diciembre

Los próximos estrenos de series ya tienen aroma a fechas navideñas. El calendario de fechas de las plataformas de streaming y cadenas de televisión sigue en marcha con toneladas de contenido por ofrecer.

Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Movistar Plus+, Apple TV+, Filmin... Sea cual sea tu plataforma predilecta, en los próximos meses se avecinan una gran cantidad de estrenos dispuestos a que no despegues los ojos de la pantalla. Serán muchísimos, así que hemos elegido los más destacados, los que en CINEMANÍA no nos pensamos perder.

'The Walk-In' 5 de diciembre [Filmin] Stephen Graham es un antiguo militante en un grupo de extrema derecha arrepentido de su violento pasado que ha construido una nueva vida en el anonimato escurridizo pero que ahora busca redimirse sirviendo como contacto a un infiltrado en una organización que prepara un atentado. Miniserie de cinco episodios con un planteamiento tan adictivo como innecesario: ya estábamos dentro al leer el nombre de Stephen Graham.

'American Horror Story: Delicate' 6 de diciembre [Disney+] Temporada 12 de 'American Horror Story', también conocida como "la de Kim Kardashian. No obstante, es Emma Roberts quien vuelve al rol protagonista en la antología terrorífica de Ryan Murphy interpretando a una actriz agobiada por el peso de la fama y su embarazo. Completan el reparto los habituales Denis O'Hare, Dominic Burgess, Billie Lourd y Leslie Grossman, con más novedades como Cara Delevingne.

'Los Farad' 12 de diciembre [Prime Video] Miguel Herrán protagoniza el nuevo thriller de la plataforma de Amazon, creado por Mariano Barroso ('La línea invisible') y Alejandro Hernández (coguionista habitual de Manuel Martín Cuenca). Una historia de crímenes y ambición ambientada en los submundos del pelotazo en la Costa del Sol durante los años 80, en cuyo reparto también figuran Susana Abaitua, Pedro Casablanc, Adam Jezierski, Nora Navas, Amparo Piñero y Fernando Tejero.

'Reacher' temporada 2 15 de diciembre [Prime Video] Segunda temporada de la adaptación de las aventuras del brutote Jack Reacher creado por Lee Child, a quien Alan Ritchson ha cogido la medida después de que Tom Cruise lo encarnara en dos ocasiones en el cine. Esta entrega cuenta con otros ocho episodios.

'Vestidas de azul' 17 de diciembre [Atresplayer] La secuela de 'Veneno' se sitúa dos años después de la muerte de Cristina Rodríguez. Es entonces cuando Valeria (Lola Rodríguez) encuentra la cinta que narra las vivencias de seis transexuales en la España de principios de los años 80. Paca la Piraña, Goya Toledo, Alex Saint y Juani Ruiz retoman sus papeles de la serie original.

'Percy Jackson y los dioses del Olimpo' 20 de diciembre [Disney+] Nuevo intento de trasladar a la pantalla las novelas de fantasía juvenil de Rick Riordan, esta vez con el propio autor implicado en la adaptación junto a Jonathan E. Steinberg ('Black Sails'). Walker Scobell es el protagonista en el papel del semidiós adolescente de 12 años, hijo de Poseidón, a quien Zeus acusa de haber robado su todopoderoso rayo.

'Berlín' 29 de diciembre [Netflix] El spin-off de 'La casa de papel' protagonizado por Pedro Alonso, muchos años antes de que su personaje acabe encerrado en la Fábrica de la Moneda. Aquí está llevando una vida de robos a todo tren, en compañía de Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña y Joel Sánchez.

