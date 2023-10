Así lloran las redes la muerte de Herminia en 'Cuéntame cómo pasó'

Esta escena de la muerte de Herminia me acaba de dejar el corazón encogido pic.twitter.com/n05jMw4snD

Madre mía, yo no soy de lágrima fácil y aún así se me han puesto los ojos llorosos al ver el funeral de la abuela de España. Todos sabíamos que Herminia moriría, pero otra cosa es verlo #CuéntameMerche

#cuentame #herminia La escena más triste de la tv. Chanquete y Herminia nos dejaron Huérfanos. No podía faltar en el entierro su creador, Miguel Angel Bernardeau, marido a su vez de la gran #AnaDuato pic.twitter.com/QR7B1zmd6e

Lo que he llorado con esta escena. La eterna Herminia, sabía que este momento llegaría y que me emocionaría. Gracias María Galiana por dar vida a este personaje, nos has enseñado mucho en todo este tiempo. Es usted una actriz maravillosa. Un abrazo enorme.