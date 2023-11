Los personajes de ‘Cuéntame cómo pasó’ a los que hemos dicho adiós en todas las temporadas de la serie

En dos décadas caben muchas despedidas, y la última era inevitable: el pasado 18 de octubre, la familia más popular de la televisión en España se reunió para enterrar a la omnipresente abuela Herminia, que había superado ya la barrera de los cien años. María Galiana asistirá a los episodios restantes sólo como espectadora, ya que su personaje, nacido en el siglo XIX, vivió lo suficiente como para conocer el tercer milenio y murió en 2001. No ha ocurrido así con otros familiares y amigos de Antonio y Mercedes, que tuvieron que abandonar el círculo de los Alcántara porque el actor que los interpretaba había fallecido.

Así ocurrió con don Pablo, el seductor crápula cuyos mangoneos sufrió Antonio Alcántara y que dejó la serie en 2008 porque José Sancho consideraba que era un personaje al que ya no le quedaba nada por contar. Los guionistas accedieron a la petición del actor y enviaron al extranjero a don Pablo, tras ser amenazado por sus antiguos correligionarios al escribir un artículo contra el franquismo. La puerta de la serie, que quedaba abierta si el actor valenciano así lo deseaba, acabó por cerrarse cuando José Sancho murió en 2013 a causa de un cáncer de pulmón.

Imanol Arias y José Sancho durante una de las escenas de la serie 'Cuéntame cómo pasó'. RTVE

Aunque don Pablo había sido una apisonadora en la vida de Antonio Alcántara, Cuéntame cómo pasó decidió despedirse del avieso jefe como lo habría hecho de su actor y, en un episodio de la temporada decimocuarta, Mercedes le da a su marido la noticia de que don Pablo, del que no sabían nada desde hacía años, había muerto de un infarto. El personaje de Imanol Arias (que, en realidad, siempre estuvo bajo el influjo de su superior) tendría que haber recibido el deceso de don Pablo con una botella de champán en la mano pero, en su lugar, lo encaja como un golpe devastador porque la pérdida que se lamentaba era, en realidad, la del actor.

La abuela Pura (Terele Pávez)

Pura era el negativo fotográfico de Herminia: la calidez y ternura del personaje de Galiana contrastaban con la sequedad de su consuegra, a la que interpretaba a la perfección Terele Pávez. Ambas abuelas no tenían la mejor de las relaciones, pero sí coincidían en algo: su miembro favorito de la familia Alcántara era Carlos, aunque este las engañase en un divertido episodio, haciéndolas creer que acababan de ganar un concurso. Pura muere como las mujeres de su estirpe: en su propia cama y rodeada por su familia. Sin embargo, regresó varios años después, gracias a un sueño disparatado de Antonio Alcántara, en el que amonestaba su hijo por montar un sex shop.

Ricardo Gómez y Terele Pávez en 'Cuéntame cómo pasó' Cinemanía

Luis Cuenca era Federico

Característico habitual del cine español, Luis Cuenca tuvo en Cuéntame su último papel profesional al interpretar al abuelo de Josete durante 17 episodios. Su personaje murió como consecuencia del fallecimiento del Cuenca, que ganó en 2002 el premio de la Unión de Actores por su trabajo como Federico en la serie.

Luis Cuenca y Alicia Hermida en 'Cuéntame cómo pasó' Cinemanía

Roberto Cairo era Desi

Aquí se funden, de nuevo, la ficción y la realidad, ya que Desiderio Martínez, el generoso amigo de Antonio Alcántara, se marchó de la serie al igual que el actor que lo interpretaba de la vida: de golpe y dejando helados a los demás. Como José Sancho, el motivo fue un cáncer de pulmón. En Cuéntame cómo pasó, le dedicaron una hermosa despedida a ritmo de David Bowie y su Life on Mars?, en la que su amigo de toda la vida esparce las cenizas de Desi por el barrio de San Genaro. La calle en la que ahora viven los Alcántara adoptó, como homenaje final, el nombre de Roberto Cairo.

Roberto Cairo en 'Cuéntame cómo pasó' RTVE

Alicia Hermida era Valentina

Aunque siempre se mantuvo en un discreto segundo plano, Valentina estuvo en Cuéntame cómo pasó desde su primera temporada hasta que, 192 episodios, su personaje es fulminado por un infarto en la perenne compañía de doña Herminia. El destino de Valentina no guardó relación con el de Alicia Hermida, que moriría casi diez años después de despedirse de la serie.

Alicia Hermida como Valentina en 'Cuéntame cómo pasó'. Cinemanía

Paco Sagarzazu era Anselmo

El anticipatorio apodo de “El matamulas” ya indicaba que Anselmo sería un hombre difícil de tratar, pero Miguel Alcántara (Juan Echanove) no podía imaginar hasta qué punto cuando se prometió con su hija, Paquita. El carácter irascible y rústico de Anselmo lo convirtieron en un personaje tan querido por los espectadores como su paisana, la abuela Pura, y su huella es mayor en la memoria del público que el número de episodios en el que apareció (18).

Paco Sagarzazu en 'Cuéntame cómo pasó' Cinemanía

Pere Ponce era Eugenio

El “cura rojo” Eugenio, que colgó el hábito por amor a Inés, se casó con ella, tuvo un hijo y, entre tanto, conmocionó al barrio de San Genaro fue uno de los personajes principales de la serie, y también uno de los preferidos por la audiencia. Su muerte, en un accidente de tráfico tras pasar la noche con la que fuera su mujer, sorprendió tanto al público como a Antonio Alcántara, que había vivido diferentes etapas en su relación con Eugenio: de considerarlo un amigo a verlo como un monstruo pervertido; y, de nuevo, un amigo.

Irene Visedo y Pere Ponce en 'Cuéntame cómo pasó' Cinemanía

Walter Vidarte y Pep Ferrer eran Los Maurines

Aunque nunca coincidieron en la serie, don Mauro padre (interpretado por el inquietante Walter Vidarte) y su hijo, Maurín (a cargo de Pep Ferrer) han constituido un quebradero de cabeza para los Alcántara. En el caso de don Mauro, uno siniestro: delató al padre de Antonio Alcántara ante las escuadras franquistas para que lo fusilasen, ya que estaba enamorado de su mujer, Pura. Con el paso de los años, Miguel Alcántara descubrirá que su auténtico es don Mauro, que sólo apareció en dos episodios aunque protagonizó una de las secuencias más memorables de la serie, al revelarle a Antonio su papel en el asesinato de su padre.

Maurín no fue una amenaza menor: en un episodio cuasi paródico, persigue a Mercedes por las bodegas como si fuese Robert de Niro en El cabo del miedo y, cuando es denunciado por el personaje al que da vida Ana Duato, el hijo de don Mauro se lanza por una ventana y se suicida.

Walter Vidarte y Pep Ferrer en 'Cuéntame cómo pasó' Cinemanía

Juan Echanove era Miguel Alcántara

Su marcha dejó un regusto amargo en los espectadores, no ya porque se tratase de una de las piedras angulares de la serie, sino porque era fácil prever que tras su apresurada despedida (un infarto) había fricciones entre Juan Echanove y la productora. “No me dijeron ni adiós”, contó Echanove. “Y de las gracias, ni te cuento”. Al ser preguntado sobre un posible regreso a Cuéntame (en forma de sueñoo, como hizo Terele Pávez), el actor lo descartó de plano. “No creo que vea el episodio final porque me pillará trabajando”, sentenció.

Juan Echanove e Imanol Arias en 'Cuéntame cómo pasó' Cinemanía

Imanol Arias es Antonio Alcántara

Este adiós, en realidad, tiene truco, porque hace un par de temporadas que la audiencia vio morir a Antonio Alcántara y, sin embargo, ha seguido contemplando sus desventuras en los siguientes episodios. El motivo es que Antonio murió en 2021, un año al que se viajó con el propósito de saber cómo habían sobrellevado los Alcántara la pandemia.

Imanol Arias y Ana Duato en 'Cuéntame'. La 1

