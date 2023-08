Las 20 películas con las que Robert se convirtió en De Niro: así ha llegado a sus 80 años

20 de octubre de 2023. Día, viernes. Esa es la fecha que aparece marcada en rojo en el calendario de todo cinéfilo: la del estreno, en España, de Killers of the flower moon, la nueva película de Scorsese en la que Dicaprio y Robert De Niro volverán a reunirse tras su participación en Vida de este chico, cuando el primero era un mocoso desconocido y el segundo, un tótem del cine que venía de aterrorizarnos en El cabo del miedo.

Treinta años después, las tornas no han cambiado pero la carrera de ambos actores ha evolucionado de forma desigual. Mientras que Dicaprio elegía con mimo cada uno de sus proyectos y se convertía en un sello de prestigio casi infalible, Robert De Niro se ha ido aletargando en películas de serie B, de títulos y tramas intercambiables, en las que de vez en cuando se reencuentra con algún viejo amigo en retiro vacacional (Al Pacino en Asesinato justo, Forrest Whitaker en Unidad de élite o John Travolta en Caza humana).

De Niro y Pacino en 'Asesinato justo' Cinemanía

A sus ochenta años recién cumplidos, Robert De Niro es un parteaguas generacional: una simple mirada de reojo, mientras esperas a que el semáforo se ponga en verde, te dirá para quién Robert de Niro es “el de Taxi Driver” o “el de Los padres de ella”.

Sus últimas décadas en la gran pantalla, con ciertas excepciones, no han estado a la altura de aquellas gloriosas que aquilataron su leyenda, pero, aunque él haya puesto en ocasiones de su parte para que lo olvidemos, De Niro sigue siendo un actor sin parangón. Y estas son las 20 películas por las que siempre lo recordaremos.

Los artífices de 'Killers of the Flower Moon' antes de la proyección. WireImage

'Hola, mamá' (1970)

Su nombre acabó unido al de Martin Scorsese pero, en los setenta, el director que parecía que acabaría apadrinando a Robert de Niro era Brian De Palma. Juntos, comenzaron a foguearse en una industria, que dominarían apenas unos años después, con títulos como Saludos o The wedding party.

Poco a poco, De Niro y De Palma fueron descubriendo, cada uno a su lado de la cámara, que el cine podría ser un negocio rentable para ellos y, justo cuando este dúo podría haber rodado su gran película, Robert conoció a Martin en una fiesta navideña. Y la leyenda cuenta que quien los presentó fue el propio Brian De Palma.

La conexión fue instantánea y el descubridor de De Niro perdió a su musa a manos de uno de sus mejores amigos, con lo que Hola, mamá fue, durante años, el canto del cisne de una pareja que pudo haber envejecido bajo el dorado sol de Hollywood.

Hola, mamá está disponible en Filmin.

'Hola, mamá' Cinemanía

'Malas calles' (1973)

“Has pasado un año haciendo una película de mierda”, le dijo John Cassavetes a Martin Scorsese en referencia a El tren de Bertha, una producción de encargo en la que el joven cineasta apenas había impreso su huella. La opinión de Cassavetes, un director al que Scorsese reverenciaba, hizo que Martin se prometiese que su siguiente título no recibiría un juicio semejante.

Malas calles fue el resultado de un ejercicio de introspección, en el que Scorsese volvió la mirada hacia una infancia, la suya, transcurrida entre gánsteres y sacerdotes. Como su personaje protagonista (aunque la voz, en realidad, sea la del propio Martin), Scorsese decidió que “los pecados no se redimen en la iglesia, sino en las calles”, y esta fue su absolución. También, su primera colaboración con Robert De Niro, que interpreta al demente mejor amigo de Harvey Keitel.

Malas calles está disponible en Amazon Prime Video, en Movistar Plus, en Filmin y en Flix Olé.

'Malas calles' Cinemanía

'El padrino II' (1974)

Francis Ford Coppola, junto a Scorsese y De Palma, uno de los miembros de la tribu de los barbudos, puso dinero de su bolsillo para que su amigo pudiera filmar Malas calles. Un año más tarde, sería él quién estrenase una película en la que figuraba Robert De Niro. Aunque nunca más volvieron a encontrarse en un set de rodaje, El padrino II marcó la carrera del actor neoyorquino al concederle su primer Óscar.

Durante años, este premio supuso una conquista que nadie pudo arrebatarle a De Niro: el de ganar una estatuilla por interpretar a un personaje que ya le había otorgado un Óscar a otro actor, en este caso, el conseguido por Marlon Brando al dar vida a Vito Corleone. Sin embargo, décadas después, Joaquin Phoenix igualaría la machada al alzarse con el premio tras su trabajo en Joker, al que antes había encarnado triunfalmente Heath Ledger. De Niro, de todas formas, estaba en primera fila para felicitar a Phoenix.

El padrino II está disponible en Netflix, en Amazon Prime, en HBO Max, en SkyShowtime y en Movistar Plus.

Pacino y De Niro comparten plano en 'El padrino II' gracias a un encadenado marca de la casa de Coppola Cinemanía

'Novecento' (1976)

Aunque Bertolucci quería a Jack Nicholson, tuvo que conformarse con el flamante ganador de un Óscar para el papel de Alfredo en esta producción monumental, que arranca con la muerte de Verdi y acaba con la del sueño de instaurar la dictadura del proletariado. Mención aparte merecen el trabajo de Gerard Depardieu, la partitura compuesta por Morricone o la féerica fotografía de Storaro.

Novecento está disponible en Flix Olé.

'Novecento' PARAMOUNT PICTURES

'Taxi Driver' (1976)

El primer golpe de Scorsese sobre la mesa de Hollywood se llamó Taxi Driver. En esta película, De Niro interpreta a un atormentado veterano de Vietnam, aunque Tarantino, en sus Meditaciones de cine, difiere en este punto y cree que Travis nunca salió de Estados Unidos. En cualquier caso, el debut de la pareja Scorsese-Schrader (responsable del guion) fue un hito que, obviamente, abuchearon en Cannes (donde, eso sí, ganó la Palma de Oro) y celebraron en el resto del mundo.

Taxi Driver está disponible en Movistar Plus y en Filmin.

'Taxi Driver'

'El cazador' (1978)

En 1978, el cine estadounidense examinó la guerra del Vietnam desde el punto de vista de los que volvían a América, en la descorazonadora El regreso, y desde la óptica de quienes, empujados por vagas nociones sobre la heroicidad y el deber, ponían rumbo a Asia para combatir.

El cazador, la obra central de Michael Cimino, representó ese lúgubre viaje hacia las tinieblas de la muerte, y contó, para ello, con el mejor reparto posible: Además de De Niro, Meryl Streep, John Savage, Christopher Walken y un John Cazale que solicitó rodar primero sus escenas porque, carcomido como estaba por el cáncer, sabía que no viviría lo suficiente como para ver estrenarse El cazador.

El cazador está disponible en Movistar Plus, en Filmin y en Flix Olé.

'El cazador' Cinemanía

'Toro salvaje' (1980)

Desde esa primera escena, en la que un encapuchado Robert De Niro boxea al majestuoso compás de Cavalleria rusticana, Toro salvaje se adueña del espectador, y lo mantiene fascinado hasta que Jake LaMotta, embotado por los años y las derrotas, se transforma en el saco de boxeo de su propia existencia. Este papel fue el segundo y, hasta el momento, último Óscar de Robert De Niro, que sólo tenía 36 años cuando recogió la estatuilla.

Toro salvaje está disponible en Filmin.

'Toro salvaje'

'Érase una vez en América' (1984)

En la última película de Sergio Leone, De Niro se reencontró con el cine de gánsteres y el cine italiano, y con la música de Morricone. Bajo una luz tan nostálgica como perversa, el decrépito criminal al que interpreta De Niro recuerda sus años de juventud, en los que resplandece una melancólica luz con el rostro de Jennifer Connelly.

Érase una vez en América está disponible en Amazon Prime, en Disney Plus y en Movistar Plus.

'Érase una vez en América' Cinemanía

'La misión' (1986)

Como cuenta Roland Joffé, director de La misión, en el conmovedor documental Ennio: El maestro, Morricone no quiso encargarse de la banda sonora de esta película porque creía que La misión no necesitaba ningún arreglo musical. Sin embargo, unos días después, el compositor italiano marcó el teléfono de Joffé y, cuando el cineasta descolgó, le tarareó un par de notas. Las mismas que silbarían, meses más tarde, todos los espectadores que acudieron al estreno de La misión en Cannes.

La incorporación de Ennio Morricone al proyecto acarreó ciertos inconvenientes: su inolvidable banda sonora ha acabado fagocitando el argumento, la dirección y la fotografía de La misión. Y, por supuesto, el desempeño de Robert De Niro en su papel de furtivo cazador de indígenas.

La misión está disponible en Movistar Plus.

'La misión' Cinemanía

'El corazón del ángel' (1987)

Si no has visto El corazón del ángel, es mejor que no ahondemos en el personaje de Robert De Niro. Por el contrario, diremos que esta obra de Alan Parker es una de las películas que más han influido en la presente generación de directores, como el español Rodrigo Cortés (que trabajaría con De Niro en Luces Rojas) ha reconocido en varias ocasiones. Y, también, que si te has olvidado de que Mickey Rourke fue, en el pasado, un seductor infalible, este es el título al que debes acudir para recordarlo.

El corazón del ángel está disponible en Filmin.

'El corazón del ángel' Cinemanía

'Los intocables de Eliot Ness' (1987)

De Niro regresó junto a su descubridor, el cineasta Brian De Palma, para interpretar a Al Capone en Los intocables de Eliot Ness. Aunque el personaje al que da vida Jonny Lee Miller en Trainspotting defienda que esta película ejemplifica el declive de Sean Connery, esperamos que el tiroteo de las escaleras o cierta escena en una azotea te convenzan de que uno no puede fiarse de Sick Boy.

Los intocables de Eliot Ness está disponible en Apple TV y en Chili.

'Los intocables de Eliot Ness' cinemania

'Uno de los nuestros' (1990)

La historia se repite: Después de trabajar con De Palma, De Niro vuelve a los brazos de Scorsese, atraído por un papel como secundario en una película sobre la mafia italoamericana. En este caso, el título en cuestión era Uno de los nuestros, ochomil del cine negro de todos los tiempos: sólo Kevin Costner y su fenomenal estreno como cineasta en Bailando con lobos impidieron que Scorsese consiguiese, con Uno de los nuestros, su primer Óscar como director. Porque, aunque parezca difícil de creer, Scorsese sólo tiene un Óscar. Y no lo ganó hasta 2007. Uno sólo. De verdad.

Uno de los nuestros está disponible en HBO Max y en Movistar Plus.

'Uno de los nuestros' Cinemanía

'El cabo del miedo' (1991)

Robert De Niro retomó el personaje de Max Cady, al que ya había interpretado Robert Mitchum en 1962, y le apretó las tuercas hasta convertirlo en un sádico que habría aterrorizado al mismísimo villano de la película original.

Con Scorsese tras la cámara, esta adaptación enfrenta a un Sam Bowden (al que encarna Nick Nolte) mucho menos intachable que el de Gregory Peck con un Robert De Niro que, a sus 48 años, exhibía un físico imponente y una de las carcajadas más espeluznantes del cine.

El cabo del miedo está disponible en Amazon Prime, en SkyShowtime, en Movistar Plus y en Filmin.

'El cabo del miedo' Cinemanía

'Vida de este chico' (1993)

Después de helarnos la sangre en El cabo del miedo, Robert De Niro nos hizo pasar vergüenza ajena al interpretar al irrisorio Dwight en Vida de este chico, adaptación de la genial autobiografía del novelista Tobias Wolff. Por primera y, hasta octubre, última vez, De Niro y Dicaprio compartieron pantalla en esta película.

Con apenas 19 años y prácticamente sumido en el anonimato, el joven Dicaprio no se arrendó ante De Niro y, juntos, tejieron un duelo interpretativo que sólo tiene sentido si uno, treinta años después, se asoma a Vida de este chico sabiendo quién llegaría a ser ese chico rubio de rostro angelical.

Vida de este chico está disponible en Filmin.

'Vida de este chico' Cinemanía

'Una historia del Bronx' (1993)

En 1993, De Niro se sentó en la silla del director y, en el proceso, descubrió que tenía más talento que muchos de aquellos que lo habían dirigido con anterioridad. Sin embargo, Una historia del Bronx, en la que el primerizo cineasta se pone, también, delante de la cámara, fue el penúltimo título de De Niro como director. En él, se advierte la tan deseable como inevitable influencia de Scorsese, lo que podría haber sido, pero no fue, una losa inasumible para un actor que quiere transformarse en su maestro (véase Jack Nicholson jugando a ser Polanski en Los dos Jakes).

Una historia del Bronx está disponible en Amazon Prime, en Pluto TV y en Run Time.

'Una historia del Bronx' Cinemanía

'Casino' (1995)

Cinco años después de Uno de los nuestros, Martin Scorsese volvió a sumergirse en su amadísimo universo criminal, y salió a la superficie con esta obra cumbre en la que no faltan ni los Rolling Stones (aunque sean versionados por Devo), ni los berrinches de Joe Pesci ni, por supuesto, Robert De Niro.

Casino no está disponible actualmente en ninguna plataforma.

'Casino'

'Heat' (1995)

Aunque Al Pacino y Robert De Niro ya habían coincidido en El padrino II, nunca lo habían hecho en pantalla. Esa cuenta se saldó con Heat (y volvería a saldarse, cuando ya había sido abonada y desgraciadamente, con la mediocre Asesinato justo).

Este título de Michael Mann disfrutará de una continuación, que su director ha definido como “una película muy grande”, aunque en ella no tendrá cabida De Niro. Y el motivo es obvio: parte de la trama se desarrollará antes de lo relatado en Heat y el actor neoyorquino le quedan los cincuenta años a tres décadas de distancia.

Heat está disponible en Netflix, en Amazon Prime, en Disney Plus y Movistar Plus.

'Heat'.

'Jackie Brown' (1997)

Tanto Tarantino como Robert De Niro cambiaron de registro para trabajar juntos en esta adaptación de Elmore Leonard. El personaje de De Niro, que se pasa toda la película bajo una nube verde esmeralda de marihuana, disfruta en Jackie Brown de sus primeros días en libertad tras una larga temporada en prisión, estancia que no aprovechó, precisamente, para reformarse.

Jackie Brown está disponible en Apple TV.

'Jackie Brown' Cinemanía

'Una terapia peligrosa' (1999)

Robert De Niro llevaba haciendo comedias desde los setenta, pero Una terapia peligrosa fue un título decisivo en su filmografía. Su formidable taquilla, además de los evidentes méritos de esta película de Harold Ramis, imbuyeron a De Niro en una inercia profesional que sólo ha abandonado muy de cuando en cuando.

Además de la secuela inevitable, sólo comparable en su recaudación a Una terapia peligrosa, De Niro viró hacia la comedia familiar con el cambio de milenio mediante incontables proyectos, algunos, muy divertidos, como Los padres de ella, otros, sólo nutritivos; dispuesto a coronarse, como su personaje en el título de Scorsese, The King of Comedy.

Una terapia peligrosa está disponible en Apple TV.

'Una terapia peligrosa' Cinemanía

'El irlandés' (2019)

Justo cuando De Niro había dejado de componer personajes y se limitaba a ajar, una y otra vez, su adocenada parodia de abuelo gruñón, una llamada de Scorsese lo cambió todo: lo quería para su próximo proyecto, en la que volvería a trabajar con Al Pacino. Por supuesto, sería una película sobre la mafia. Y De Niro, claro, aceptó.

Dejando a un lado el incómodo rejuvenecimiento digital al que someten al actor neoyorquino, El irlandés demostró que Robert De Niro no se había olvidado de que, bajo su piel, bullía uno de los más grandes talentos interpretativos de la historia del cine, el cual había puesto al ralentí durante los últimos años para hacer, de paso, un poco de caja por la vía rápida. Pero De Niro seguía siendo De Niro. Mejor dicho, Robert no podía ser otro que De Niro.

El irlandés está disponible en Netflix.

'El irlandés'. Netflix

