Nada de Pauline Kael: la última película de Tarantino se centra en el crítico de cine de una revista porno

Quentin Tarantino lleva tiempo emperrado en que su próxima película, la décima, sea también la última. Que después se retirará de la dirección para dedicarse a la escritura, con lo que hay muchas expectativas en el film que suceda Érase una vez en Hollywood. Desde que terminó esta película Tarantino ha publicado dos libros: una novela que amplía la susodicha Érase una vez y Meditaciones de cine, antología de ensayos que en cierto modo anticipaba lo que iba a hacer a continuación: una película centrada en alguien que escribe sobre películas.

Teniendo en cuenta las simpatías de Tarantino, muchos especularon en su momento con que el protagonista de The Movie Critic (tal es su título confirmado) iba a ser Pauline Kael: una de las críticas más influyentes de la historia. Sin embargo, esta teoría empezó a perder peso a través de las diversas apariciones públicas que hizo Tarantino a continuación, hasta que vía Deadline ha confirmado que su protagonista no tiene nada que ver con esta crítica: de hecho, está inspirado en un escritor muy poco conocido, que desarrollaba críticas de cine en el marco de una barata entrevista de porno durante los años 70. Ese es The Movie Critic.

La película final se ambientará pues en California en 1977, mismo año en que se estrenó uno de los fetiches de Tarantino: El ex-preso de Corea, dirigida por John Flynn con guion de Paul Schrader. Tarantino ha estado de hecho en Cannes, dando una charla con más detalles sobre su futuro, y ha presentado la proyección de este thriller. El legado de Schrader es fuerte en él, porque de hecho ha añadido que su protagonista atravesará un arco argumental muy parecido al de Travis Bickle en Taxi Driver.

Schrader, claro, firmó el guion de esta película que dirigió Martin Scorsese (también presente en Cannes con Killers of the Flower Moon). Así habla Tarantino sobre su nuevo personaje: “Todas las demás cosas eran demasiado guarras para leerlas, pero había un periodicucho porno que tenía una sección de cine muy interesante. Este tipo escribía sobre cine convencional. Creo que era muy bueno. Muy cínico. Sus críticas eran un cruce entre el primer Howard Stern y lo que Travis Bickle podría ser si fuera crítico de cine. Piensa en las entradas del diario de Travis”.

Tarantino insiste: “Este crítico era muy, muy divertido. Muy grosero. Insultaba todo el rato. Usaba insultos racistas. Pero su mierda era muy divertida. Escribía como si tuviera 55 años, pero sólo tenía unos 30. Murió antes de los 40. No quedó claro cómo durante un tiempo, pero ahora he investigado un poco más y creo que fueron complicaciones debidas al alcoholismo”. Tarantino nunca llega a identificarle, y ya ha trascendido que la revista porno se llamará en su película The Popstar Pages.

The Movie Critic se centra en “un tipo que vivió de verdad, pero que nunca fue realmente famoso, y escribía críticas de cine para una revistilla porno”. Tarantino añade que busca a un actor de mediana edad, y que será alguien con el que nunca haya trabajado. “Aún no lo he decidido pero será alguien de unos 35 años. Definitivamente será un actor nuevo para mí. Tengo una idea de alguien a quien imagino haciéndolo muy bien…”, insinúa. En breve se desplazará a Los Ángeles y empezará con el cásting.

