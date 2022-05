Crítica de 'Ennio: El maestro'

Valoración: Ennio: El maestro

El legado de Ennio Morricone es tan descomunal, tan enorme e incomparable, que su panegírico solo puede dejarte tan decepcionado, por todo lo que falta, como en éxtasis, porque lo que está es y será maravilloso. Se le pueden hacer reproches al monumento levantado por Tornatore con la ayuda de un ejército de elogiosos bustos parlantes, que peque de previsible o que incluso haya incluido algunos aportes discutibles, en detrimento de aquello que cada espectador pueda echar de menos.

Pero, al final son más de dos horas con el compositor de la Trilogía del Dólar, y de cientos de películas que, sin su música, se hubieran entendido de otra manera. El documental va rico en anécdotas, incluso tiene momentos extravagantes nada habituales en estos homenajes, y hará las delicias de cualquier espectador con buen gusto, insensible a la absurda distinción clasista entre cine de género y cine de autor, una frontera que el compositor romano contribuyó a borrar con su música, siempre personalísima, siempre vanguardista y a la vez inevitablemente tarareable (o silbable).

Tornatore enmienda así el enésimo bochorno de la Academia de Hollywood: que la dorada estatuilla no se materializara hasta Los odiosos ocho (2017), no precisamente su mejor trabajo, después de un Oscar honorífico acompañado de actuación de Céline Dion, sencillamente no tiene nombre. Ya es raro que no se sintiera insultado.