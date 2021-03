Este fin de semana, los seguidores del cine español tienen una cita pendiente con los premios Goya. Una edición marcada por la pandemia y que estará protagonizada por los presentadores Antonio Banderas y María Casado, así como por la participación de algunas estrellas de Hollywood de la talla de Robert de Niro o Al Pacino. En este contexto, la actriz María Galiana, conocida por su papel en la longeva serie Cuéntame cómo pasó de TVE, no ha dudado en criticar estos galardones en vísperas de su entrega.

La intérprete acudía al programa La Noche D, presentado por Dani Rovira, donde mantenía una conversación con Pepe Viyuela sobre la posibilidad de conseguir un nuevo Goya. "No, no me van a dar más, porque el cine a los viejos no nos quiere. A mí desde que me dieron el Goya, gracias a Dios nunca me lo he creído, que eso es muy importante", señala Galiana.

La actriz conseguía su Goya en 1999 a mejor actriz de reparto por Solas. En ese mismo momento de la entrevista, Galiana no dudaba en criticar algunos de los reconocimientos entregados entre las risas de Viyuela. "Porque tal y como me lo han dado a mí se los han dado a actores que son infames de malos. Así como suena, sin ánimo de señalar. Pero algún Goya han dado que he dicho: 'como se lo den, me borro de la Academia."

Queda claro que la actriz no está muy de acuerdo con ciertos reconocimientos de la Academia. Mientras vemos si Galiana se borra de la institución después de la entrega de estos premios, esta participa en la actualidad en la temporada 21 de Cuéntame.

Por su parte, los Goya entregan este sábado sus premios en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga con algunas películas favoritas como Adú, Las niñas, La boda de Rosa o Sentimental.