Dónde ver todas las películas y series de Zendaya, la princesa de Hollywood

Estrella de cine. Primera acepción: Intérprete conocido por las personas que no tienen Twitter. Segunda acepción: Intérprete que consigue que el público vaya al cine para verlo a él, sea cual sea la película. Tercera acepción: Intérprete al que identifican incluso aquellos que no han visto nada de él. Cuarta acepción: Zendaya.

Aunque su filmografía, restando anuncios, doblajes y videoclips, no pasa de los 15 títulos, seguramente no haya una candidata a estrella tan clara en su generación como Zendaya. La actriz nació tal día como hoy hace 27 años y, según cuenta la leyenda, sus padres eligieron el nombre de Zendaya porque presentían que estaban gestando (literalmente) a una estrella en ciernes, con lo que habría sido una imprudencia llamarla Emma o Sophia. Aquella silueta recortada en las radiografías estaba destinada a conquistar el mundo.

Unas décadas más tarde, Zendaya es el faro de una pléyade de intérpretes entre los que destacan Josh O'Connor, Anya Taylor-Joy, Florence Pugh o Tom Holland. Designada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo, la actriz californiana ha aprendido mejor que nadie que los grandes actores brillan en la pantalla pero que las estrellas, además, deben hacerlo en la alfombra roja. Y, en ese ámbito, Zendaya carece de rival.

Nadie entre sus coetáneos, a excepción quizá de Timothée Chalamet, se desenvuelve como la actriz en los junkets, presentaciones de una película ante la prensa en las que intervienen sus principales responsables. Zendaya es capaz de insuflarle oxígeno a un proyecto desahuciado si cuenta con el Louis Vuitton idóneo.

Por eso, el único largometraje que ha abandonado el Festival de Venecia tras la huelga de actores y guionistas ha sido uno protagonizado por ella, Rivales. Si Zendaya no estaba disponible para promocionarla, la principal escollera de la película ante la prensa se desmoronaba , y su director no quería correr ese riesgo. También se ha pospuesto el estreno de Dune 2, que llegará a las salas en 2024 en lugar de en otoño de este año. El calendario cinematográfico se programa en función de Zendaya, y eso es, en síntesis, una estrella.

Para celebrar el 27 cumpleaños de la actriz, repasamos, por orden cronológico, las series y películas en las que ha intervenido. Advertencia: no son muchas si se la compara no sólo con el estatus que ha extraído de ellas, sino con sus premios. En total, Zendaya atesora 29 galardones y ha sido nominada 54 veces.

‘Shake it up! (A todo ritmo)’ (2011)

El mismo agente que descubrió a Miley Cyrus fue el que se fijó en Zendaya. Tras pasar una audición a la que se presentaron otras 200 chicas, la actriz fue seleccionada para interpretar a Rocky Blue, una adolescente que sueña con convertirse en bailarina profesional. Junto a Bella Thorne (que, al contrario que Zendaya, había debutado un par de años antes), la estrella incipiente protagonizó la serie de Disney Channel Shake it up (A todo ritmo). En total, 75 episodios para que el público fuera haciéndose a un rostro al que no tardarían en acostumbrarse.

Shake it up! (A todo ritmo) está disponible en Disney Plus.

‘Buena suerte, Charlie’ (2011)

Zendaya hizo una breve aparición como Rocky Blue en esta sitcom, concretamente en el capítulo decimotercero de la segunda temporada.

Buena suerte, Charlie está disponible en Disney Plus.

‘Amienemigos’ (2012)

De nuevo, Disney Channel. De nuevo, Bella Thorne. Zendaya protagonizó un telefilme en la que la guadiánica amistad de tres adolescentes (y un perro) se convierte en el núcleo de esta historia, una mezcla de comedia y drama tan atinada como la fusión de las palabras “amigos” y “enemigos” de su título.

Amienemigos está disponible en Disney Plus.

‘A.N.T. Farm: Escuela de talentos’ (2012)

La actriz se dejó ver en un episodio de esta serie de Disney Channel: para dar con ella, hay que esperar hasta el arranque de la segunda temporada.

A.N.T. Farm: Escuela de talentos está disponible en Disney Plus.

‘¡Applucinante!’ (2014)

No puede decirse que el responsable de tomar las primeras decisiones en el devenir profesional de Zendaya pecara de temerario. En este telefilme, la actriz vuelve a interpretar a una bailarina para un telefilme de Disney Channel. La única diferencia: el componente sobrenatural que se introduce, además de la ausencia de su escudera hasta el momento, Bella Thorne.

¡Applucinante! está disponible en Disney Plus.

‘Black-ish’ (2015)

Su primera aventura lejos de la compañía del ratón Mickey fue costeada por ABC y duró menos de 20 minutos. En el cuarto episodio de la segunda temporada Black-ish, Zendaya interpreta a un personaje llamado Resheida.

Black-ish está disponible en Disney Plus.

‘K.C. Agente especial’ (2015)

El canto del cisne de esa primera etapa de telefilmes, números musicales sonrojantes y amistades sin fin fue esta serie de tres temporadas y 75 capítulos, en la que el personaje de Zendaya descubre que sus padres son agentes secretos.

K.C., Agente especial está disponible en Disney Plus.

‘El gran showman’ (2017)

De Disney Channel, al “mayor espectáculo de la tierra”. Zendaya se encontró, de un día al siguiente, rodeada por actores cuyas películas se estrenaban en cines, y no en un canal de televisión por cable donde iban a morir los proyectos que no pasaban el control de calidad de Disney. En esta película, coincide con Hugh Jackman, Michelle Williams y Rebecca Ferguson, además de con un Zac Efron que, pese a High School Musical, nunca había llegado a comprometerse tanto como Zendaya con la filial de Disney.

El gran showman está disponible en Disney Plus y en Movistar Plus.

‘Spiderman: Homecoming” (2017), ‘Spiderman: Lejos de casa’ (2019) y ‘Spiderman: No way home' (2021)

Si quieres llegar lejos en Hollywood, mantente lejos de las drogas duras y del cine de superhéroes. Según Chalamet, ese fue el consejo que le dio DiCaprio, y que él (al menos en lo tocante a la segunda parte) ha acatado rigurosamente. Al parecer, o el protagonista de Titanic nunca se cruzó con Zendaya, o esta no le prestó mucha atención porque, a la primera oportunidad que tuvo, se dejó engullir por Marvel.

Spiderman: Homecoming está disponible en Amazon Prime Video, en Disney Plus y en Movistar Plus.

Spiderman: Lejos de casa está disponible en Netflix, en Disney Plus y en Movistar Plus.

Spiderman: No way home está disponible en Movistar Plus y en Tivify.

‘Euphoria’ (2019-Actualidad)

El engranaje en la carrera de Zendaya fue esta serie de HBO, creada por Sam Levinson, reciente autor de The idol, un título que también será, a la larga, un hito en la carrera del director pero por motivos muy diferentes. En cualquier caso, cuando se estrenó la primera temporada de Euphoria, Levinson estaba muy lejos del cataclismo protagonizado por The Weeknd y Zendaya aún soñaba con que las sofocantes expectativas de sus padres dejaran de ser ridículas.

Dos temporadas y 18 episodios después, la actriz que se presentó a una audición para el papel de Rue Bennett y la que ha recogido un Globo de Oro por este personaje son dos personas distintas. La segunda tiene a Hollywood en sus manos.

Euphoria está disponible en HBO Max.

‘The OA’ (2016-2019)

Aunque la serie se estrenó en 2016, Zendaya no se pasó por su set de rodaje hasta la última temporada, en la que aparece en tres capítulos. Para cuando se estrenaron, la popularidad de la actriz estaba en auge debido a Euphoria, que se había incorporado al catálogo de HBO Max unos meses antes.

The OA está disponible en Netflix.

‘Malcolm & Marie’ (2021)

Sam Levinson y Zendaya quisieron explorar los límites de su reinado con esta ordalía que ambos se infligieron: con John David Washington como único compañero de viaje (suponemos que para no facilitar las cosas), Malcolm & Marie es la película que estás buscando si quieres disfrutar de más de 100 minutos de discusiones entre una pareja completamente desprovista de química y en la que a sólo uno de sus miembros, Zendaya, le apetece actuar.

Malcolm & Marie está disponible en Netflix.

‘Dune’ (2021)

La superproducción de Denis Villeneuve, cuya recaudación se convirtió en motivo de preocupación internacional, tendrá finalmente una secuela, en la que es de esperar que las intervenciones de Zendaya se parezcan algo menos a un anuncio de colonia.

Con un reparto compuesto por grandes actores como Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Javier Bardem, Josh Brolin o Stellan Skarsgård y protagonizada por el ubicuo Chalamet, la primera parte de Dune, como dice la propia Zendaya al final de la película, fue “sólo el principio”. De momento, y hasta 2024, será también el final de la filmografía de esta actriz.

Dune está disponible en HBO Max y en Movistar Plus.

