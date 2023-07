'Rivales': La película de Luca Guadagnino y Zendaya cancela su estreno en el Festival de Venecia

Zendaya ha recibido 10 millones de dólares por protagonizar Rivales, lo nuevo de Luca Guadagnino (Call Me By Your Name). Parte del sueldo implica aprovechar la fama de la actriz para pasear por premieres y hablar del film en redes sociales: esto es, en una promoción decisiva para rentabilizar una película que también protagonizan Josh O’Connor y Mike Faist. El problema es que el reglamento de SAG-AFTRA incide en que durante las huelgas los intérpretes afiliados ni pueden rodar películas ni hacer promoción de las mismas. Y SAG-AFTRA está en huelga.

Es el motivo por el cual, según se confirmó que el sindicato de actores de Hollywood se echaba a las calles en compañía de los guionistas que ya llevan tiempo en ellas, Guadagnino tuvo reparos con estrenar Rivales tal y como se había planeado. Este sensual drama, ambientado en el mundo del tenis mientras sitúa a Zendaya, O’Connor y Faist en un trío amoroso que desencadenó gran entusiasmo en redes sociales, tenía previsto inaugurar la 80 edición del Festival de Venecia este 30 de agosto.

Pero se exponía a hacerlo sin poder contar con Zendaya y los demás desfilando por la alfombra roja. Tras rumores de que Guadagnino quería cancelar el estreno, IndieWire recoge que finalmente ha sido así: Rivales no va a abrir Venecia, y de hecho ha aplazado el estreno al 26 de abril de 2024. “Rivales, el film de Luca Guadagnino que había sido anunciado previamente, no participará en el festival tras una decisión tomada desde la propia producción”, revelan desde Venecia.

“Tras considerarlo detenidamente con nuestros socios, y teniendo en cuenta los parámetros que SAG-AFTRA para sus miembros, hemos tomado la difícil decisión de retirar Rivales del Festival de Venecia de este año. Esperamos celebrar la película cuando podamos hacerlo con nuestro reparto, el director Luca Guadagnino y el equipo de realización en una fecha posterior”, declaran desde Amazon, la principal compañía involucrada en Rivales. En lugar del film de Guadagnino, la inauguración de Venecia correrá a cuenta de Comandante.

Se trata de un biopic bélico basado en el comandante Salvatore Todaro, que dirige Edoardo De Angelis. “Es la historia real del comandante Salvatore Todaro, que salvó la vida de marineros enemigos que habían sobrevivido al hundimiento de su buque mercante, y es un poderoso llamamiento a la necesidad de anteponer los valores de la ética y la solidaridad humana a la lógica brutal del protocolo militar”, ha explicado Alberto Barbera, director del certamen.

Guadagnino no volverá a presentar película en Venecia luego de que el año pasado le fuera muy bien en este festival. Fue cuando proyectó Hasta los huesos: Bones and All, y ganó el premio a Mejor director por ello.

