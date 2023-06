El millonario sueldo que Zendaya ha cobrado por su película para mayores de 18 años

Zendaya regresa a la gran pantalla en 2023. Después de que el año pasado solo pudiéramos disfrutar de su talento interpretativo con el tour de force en los episodios de Euphoria, a la vuelta del verano tendremos a la joven actriz estadounidense en dos de las películas más esperadas de la temporada: Rivales y Dune: Parte Dos, la conclusión del díptico de ciencia ficción de Denis Villeneuve.

Pero volvamos a Rivales, que llegará antes. En concreto, el 15 de septiembre es la fecha de estreno elegida en España para lanzar en cines la nueva película de Luca Guadagnino que protagonizada Zendaya junto a Josh O'Connor (Tierra de Dios, The Crown) y Mike Faist (West Side Story) cuyo primer avance ya ha causado sensación en redes tirando de morbo.

En concreto, del procedente de las imágenes del trío que se montan los personajes de la película. Rivales cuenta la historia de un tórrido triángulo amoroso con el mundo del tenis de alta competición de fondo. Una jugadora (Zendaya) que ejerce como entrenadora de su marido (Faist) coincide en una competición de bajo nivel con su exnovio (O'Connor) y la tensión sexual se hace inevitable durante todo el evento.

El guion viene firmado por Justin Kuritzkes y ha sido rescatado de la Black List de 2021, la famosa lista de libretos mejor valorados en Hollywood pero que aún no habían encontrado quien los produjera. La película tiene una calificación de edad para mayores de 18 años por escenas sexuales y lenguaje malsonante.

¿Cuánto ha cobrado Zendaya por 'Rivales'?

Según publicaron en Puck [vía The Hollywood Reporter] la remuneración de Zendaya por su participación en Rivales ha estado por encima de 10 millones de dólares (aproximadamente 9,163 millones de euros). La película es una producción de Amy Pascal a través de su compañía Pascal Pictures, y cuenta con la propia Zendaya también como productora junto al propio Guadagnino.

Entre el talento de primer nivel convocado para Rivales también destacan Trent Reznor y Atticus Ross al cargo de la banda sonora, o el director de fotografía tailandés Sayombhu Mukdeeprom, habitual de Apichatpong Weerasethakul con quien Guadagnino ya ha trabajado anteriormente en Call Me by Your Name y Suspiria.

El cineasta italiano también tiene previsto repetir con Kuritzkes en una de sus próximas películas: una adaptación de Queer, una novela corta de William S. Burroughs, cuyo libreto irá firmado por el guionista y podría contar con Daniel Craig como protagonista.

