Zendaya hace de todo, menos este papel que se le resiste

Zendaya hace de todo, y encima lo hace todo bien. La actriz que arrancó su carrera como niña Disney es, a sus 26 años, una de las actrices más respetadas y solicitadas de Hollywood. Su meteórica carrera ha dado un empujón aún mayor en los últimos años, en los que ha encadenado superproducciones superheroicas como la saga Spider-Man, remakes de gran envergadura como Dune y fenómenos seriéfilos como Euphoria.

Sin duda, su colaboración con Sam Levinson nos ha dado sus mejores trabajos. Además de interpretar a Rue Bennett en las dos temporadas de la ya mencionada Euphoria, la actriz brilló en Malcolm & Marie, una intensa y dolorosa disertación sobre las relaciones de pareja.

Echando un rápido vistazo a su currículum reciente, al que en 2024 se sumarán la secuela de Dune y Rivales, en la que forma parte de un ardiente trío orquestado por Luca Guadagnino, cualquiera diría que la californiana ha abarcado todo tipo de géneros y roles cinematográficos. Sin embargo, hay un papel que se le resiste, tal y como ha confesado recientemente.

Zendaya quiere ser la mala de la película

Timothée Chalamet y Zendaya en 'Dune: Parte 2'. Cinemanía

Como decíamos, Zendaya ha probado géneros diversos, desde la comedia al drama o el cine fantástico, así como una variedad considerable de personajes. Ha sido la novia sabelotodo, la guerrera de ciencia-ficción, la acróbata marginada y hasta la nueva Lola Bunny. Sin embargo, todos y cada uno de estos papeles tienen algo en común: que son buenas personas.

En una entrevista para Elle vía Indie Wire), la actriz ha expresado su deseo de hacer de villana en algún proyecto futuro. "Me encantaría interpretar a una villana o algo así", ha asegurado: "Explorar esa vibra de mala o supervillana. Lo que sea que eso manifieste".

La californiana ha aclarado que no se refiere solo al clásico rol de némesis que hay en las películas de superhéroes: "No pienso necesariamente en un sentido de cine de superhéroes, sino en un sentido emocional. Siento que normalmente interpreto a la buena, así que me gustaría interpretar a la mala".

No es el único propósito de la estrella en el área profesional. Zendaya también ha confesado que le gustaría probar suerte en la dirección, algo que estuvo a punto de hacer en la segunda temporada de Euphoria. La actriz iba a dirigir el episodio 6 de la última entrega, pero no tuvo suficiente tiempo para prepararse. Ahora, está lista para sentarse en la silla de directora.

"Quiero dirigir algún día. Dirigir una película, con suerte más de una, pero hacerlo", ha explicado la intérprete a Elle: "El primer paso de hacer algo por ti misma no es un paso fácil de dar, así que con suerte superaré el miedo". Tal y como recoge Indie Wire, Zendaya podría dirigir algún episodio de la tercera temporada de Euphoria, que posiblemente se estrene en 2025.

