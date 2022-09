Fue DiCaprio quien aconsejó a Timothée Chalamet no acercarse a los superhéroes ni a las drogas

Timothée Chalamet está sacando adelante su carrera con gran cuidado. Es consciente de que el estrellato ha de compartimentar cine comercial con propuestas de mayor prestigio, habiendo encontrado una atractiva mezcla de ambos en Dune: la única saga blockbuster que protagoniza, y siendo una capaz de irrumpir en la carrera de los Oscar con críticas excelentes paralelamente a la reputada firma de Denis Villeneuve. Chalamet, estos días, ha logrado un nuevo bombazo en su trayectoria: su reunión con Luca Guadagnino tras Call Me By Your Name se titula Bones and All, y a su estreno en el Festival de Venecia ha recibido la aclamación general. Hasta el punto de darle a Guadagnino el premio a Mejor dirección.

¿Se dispone Chalamet a competir por el Oscar a Mejor actor a partir de Bones and All? Está por verse, pero entretanto trabaja en Wonka, de Paul King, donde interpreta al célebre personaje de Roald Dahl. La película tiene previsto su estreno el 17 de marzo de 2023 mientras Bones and All llegaría este 23 de noviembre, y en torno a este futuro prometedor Vogue le ha dedicado una completa entrevista (y una llamativa sesión de fotos). Chalamet reflexiona sobre el momento actual de su carrera, de sus inquietudes y ambiciones… y en un momento dado también aclara una cuestión que nos trajo de cabeza en octubre del año pasado. Fue entonces, coincidiendo con el estreno de Dune, cuando Chalamet dijo lo siguiente:

“Uno de mis héroes (no puedo decir quién o me daría una patada en el culo) me rodeó con su brazo la primera noche que nos conocimos y me dio un consejo ‘nada de drogas duras y nada de películas de superhéroes’”. Chalamet no dijo quién era “ese héroe”. Pero el tiempo ha pasado, y parece que ahora se ve capacitado para decirlo: bien sea porque no tiene miedo, bien sea porque dicha persona le ha dado permiso. Y dicha persona es… Leonardo DiCaprio. Alguien que se ha mantenido igualmente alejado del cine de superhéroes, sin por ello perder el cariño del público mayoritario. Con su Oscar, múltiples nominaciones y respeto generalizado, no hay duda de que DiCaprio es un buen modelo a seguir.

