Miley Cyrus recuerda sus horarios de trabajo cuando rodaba 'Hannah Montana': "Me merezco unas vacaciones eternas"

Endless Summer Vacation ("Vacaciones de verano eternas") es el título del nuevo álbum de Miley Cyrus. Un título que, señala la artista, le recuerda a sus años de adolescencia... y, en concreto, al machaque laboral que aguantó mientras protagonizaba la serie Hannah Montana.

En el nuevo capítulo de Used To Be Young, la serie en TikTok donde recuerda sus comienzos en el show business, Cyrus ha recordado su rutina de trabajo cuando tenía doce o trece años y estaba en nómina de Disney Channel. Una rutina en la cual, señala, las jornadas de 12 horas eran algo cotidiano.

La propia Miley se pasma al repasar su agenda para un viernes cualquiera en el plató cuando tenía "doce o trece años". Según lee, se despertaba a las cinco y media de la mañana para llegar a tiempo a su sesión de maquillaje y peluquería de cara a entrevistas y sesiones de fotos, el rodaje de la serie y reuniones que terminaban a las seis y cuarto de la tarde.

Al día siguiente, sábado, la jornada laboral iba desde las siete de la mañana a las siete y media de la tarde. Esto dejaba el domingo como día de descanso antes de volver al rodaje de Hannah Montana.

Miley Cyrus prefiere quitarle hierro al asunto con una broma final: "Soy muchas cosas, pero no perezosa, así que creo que esta chica se merece unas vacaciones de verano eternas". La respuesta de Cyrus alude al hecho de que no ha promocionado su último álbum mediante una gira.

Nacida en 1992, la cantante de Wrecking Ball y Flowers comenzó a trabajar en Hannah Montana en 2006, cuando tenía trece años, y permaneció en el show hasta el fin del mismo en 2011. Después llegaron sus escándalos y su transición (atropellada) a la condición de estrella adulta de la que disfruta ahora.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.