Dónde ver 'Hannah Montana', la serie que nos enseñó lo mejor de los dos mundos

Con sus cambios de peluca marcó a toda una generación. Durante los cinco años que duró Hannah Montana, la niña que llevaba una doble vida como superestrella se ganó el cariño de los preadolescentes de los 2000 con sus meteduras de pata y su demostración (un tanto accidentada) de cómo conseguir lo mejor de los dos mundos.

Su padre (Billy Ray Cyrus) era su compositor, pero no su mayor fan. Esa era Lily (Emily Osment), su mejor amiga. Acompañada siempre de su amigo Oliver (Mitchel Owen) y su hermano Jackson (Jason Earles), a quien odiaba tanto como quería, la joven Miley Stewart (Miley Cyrus) consiguió, tras 4 temporadas llenas de risas, cameos y un poco de drama, llegar a la universidad para compartir sus años de carrera con su mejor amiga sin que se descubriese su identidad secreta como cantante de pop.

Estrenada en marzo de 2006, la serie contó con un total de 100 capítulos que pueden disfrutarse en Disney+ y ganó numerosos premios, entre los que se encuentran 8 Teen Choice Awards a Mejor Show de TV de comedia y Mejor Actriz (Miley Cyrus), así como 4 nominaciones a los Emmy por Mejor programa infantil.

Querida Hannah

Miley Cyrus se dejó la piel (y el nombre) en el papel que la catapultó a la fama y consiguió algo de lo que su personaje en la ficción ya gozaba: ser conocida en el mundo entero. Pero su relación con Hannah no siempre fue ideal y, tras finalizar el rodaje de la última temporada en 2011, parecía que la actriz y cantante estaba dispuesta a enterrar para siempre a su alter ego.

Pasaron 15 años y, después de algunos escándalos que involucraron desnudos y una bola de demolición, la cantante demostró haberse reconciliado con aquel papel que, a pesar de haberle robado su adolescencia, le había permitido vivir de la música. Y así lo demostró en una carta que publicó en Twitter bajo el hashtag #HMForever.

"Querida Hanna Montana, te sigo queriendo 15 años más tarde", escribía la cantante en su cuenta. "No lo sabía entonces... que vivirías aquí [en mi corazón] para siempre. Y no solo en el mío, sino también en el de millones de personas alrededor del mundo [...]. Fuiste como un cohete que me llevó a la luna y nunca me bajó".

"Tú y yo pasamos por todo juntas, amiga mía. Hemos compartido muchas primeras veces, también muchas últimas", explicaba la actriz, recordando que su abuelo murió mientras grababa la primera temporada y que tuvo su primer periodo cuando estaba en el set. Allí admitía haber encontrado a grandes personas, "Emily Osment, Mitchel Musso y Jason Earles se convirtieron en mi familia".

"Hannah, espero que me oigas y que sepas que lo que digo es sincero. Tienes todo mi amor y mi gratitud", finalizaba la cantante. "Estoy en deuda no solo contigo, Hannah, sino con todos los que creyeron en mí desde el principio. [...] Me dieron a ti. El mejor regalo que una niña podía pedir".

