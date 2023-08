La fecha de estreno de 'Dune: Parte 2' se retrasa por la huelga de actores

Los meses de la pandemia dejaron a los cines convalecientes a fuerza de que las majors, previendo una escueta afluencia de público, retrasaran estrenos a mansalva. Sin que la situación haya recobrado la normalidad del todo, hoy Hollywood se enfrenta a otra crisis que también conduce al aplazamiento de películas, según la huelga del SAG-AFTRA que apela a los actores de la industria les impide hacer promoción de sus estrenos.

Los actores se han unido a los guionistas en las calles, y ante el estancamiento de las negociaciones los estudios se ven obligados a lanzar sus películas sin que las estrellas puedan hacer promoción de las mismas. Es lo que forzó a Luca Guadagnino a apartar Rivales de la programación del Festival de Venecia; no le veía sentido a que la película viera la luz sin un aparato promocional encabezado por Zendaya, y es el mismo razonamiento que ya ha movido a Sony a retrasar parte de sus estrenos.

Estas semanas cundía la sospecha de que Warner Bros. Discovery acabaría haciendo lo propio con Dune: Parte 2, y finalmente The Hollywood Reporter confirma que ha sido así: la esperada continuación de Dune, dirigida por Denis Villeneuve, ya no se estrena este 3 de noviembre. Warner, con el apoyo de la productora Legendary, la ha aplazado varios meses, hasta fijar nueva fecha para el 15 de marzo de 2024. El retraso no ha venido solo: también afecta a la secuela de Godzilla vs. Kong y a una nueva entrega de El señor de los anillos.

Godzilla x Kong: The New Empire está dirigida por Adam Wingard y sucede al que fue el primer gran éxito pandémico de Warner, hacia 2021. Iba a estrenarse el 15 de marzo de 2024, pero como esa fecha la ha ocupado Dune: Parte 2 se retrasa un mes, al 12 de abril. Esa era hasta ahora la fecha de El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim, una película de animación que ambientada en la Tierra Media nos refería el origen del Abismo de Helm. Ahora se estrena el 13 de diciembre de 2024, suscribiendo la tradición de Warner y New Line de estrenar sus adaptaciones de J.R.R. Tolkien cerca de Navidades.

El escenario nos remite al COVID-19, pues la misma Dune sufrió en su día varios retrasos hasta estrenarse bajo el modelo híbrido, simultáneamente a HBO Max. No obstante, Warner reafirma ahora su compromiso con las salas, achacando la decisión a lo problemático de traer Dune sin opciones de promocionarla con gente como Timothée Chalamet o la misma Zendaya (además de Austin Butler o Florence Pugh, que se incorporan al reparto). Sobre todo si hay pretensión de que el film vaya a los Oscar.

La major ni se plantea volver a recurrir a HBO Max (la nueva directiva que preside David Zaslav está tratando con notable condescendencia el streaming), y resulta sintomático que estos retrasos hayan producido solo un efecto dominó, de una fecha a otra: Warner mantiene por ahora las fechas de sus estrenos de diciembre, acaso con la idea de que para entonces los sindicatos ya hayan llegado a un acuerdo.

Así que Wonka (también con Chalamet) se mantiene para el 15 de diciembre, Aquaman and the Lost Kingdom (de la que aún así se ha tanteado un retraso) para el 20 de diciembre, y el musical de El color púrpura para el 25 de diciembre. Warner tiene la esperanza de que las circunstancias (o la cerrazón de los empresarios) no obliguen a que estas fechas cambien también.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.