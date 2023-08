A este actor de 'The Crown' no le gustó hacerse famoso con la serie: "Fue una época muy jodida"

A primera vista, conseguir el papel del príncipe Carlos en The Crown fue una bendición para Josh O'Connor. El actor, aclamado por la crítica gracias a títulos indie como Tierra de Dios, se dio a conocer como nunca al gran público gracias a la serie de Netflix, y acabó llevándose un Globo de Oro a casa por su trabajo en la cuarta temporada.

Pero O'Connor, al que le ha faltado tiempo para volver a los filmes 'de autor', no lo tiene tan claro. "Fue una época muy jodida", recuerda ahora acerca de sus años en el show.

"Lo encontré muy impactante: la gente me paraba por la calle", confiesa O'Connor en una entrevista con GQ (vía IndieWire). "Uno quiere salir en cosas que tengan éxito y que vea la gente, pero creo que a veces subestimamos lo poderosa que puede ser la pérdida del anonimato, por pequeña que resulte", prosigue el actor, indicando que acabó bastante harto de su condición de celebridad: "Lo que estaba haciendo en mi carrera después de The Crown... solo quería seguir haciéndolo".

Josh O'Connor ya había explicado su experiencia en la serie en una entrevista con The Hollywood Reporter: "Me encanta The Crown, pero eso fue una etapa, una etapa increíble; siempre estaré agradecido, pero [Carlos] era un personaje que en realidad no me decía nada".

Actualmente, los horizontes de O'Connor están en el cine italiano: el actor ha trabajado con la directora Alice Rohrwacher en La chimera y estrenará en 2024 Challengers, de Luca Guadagnino. Además, próximamente le veremos en The History of Sound, un drama romántico de Oliver Hermanus (Living) que protagoniza junto a Paul Mescal.

