Estas son las casas reales que van a tener su propia serie al estilo de 'The Crown'

Uno de los mayores éxitos de la época dorada de las series en general y de Netflix en particular es The Crown, la serie que se centra en el reinado de Isabel II al frente del Reino Unido. Pero no queda mucho para que se estrene la sexta y última temporada, que dejará huérfanos a muchos fans de los secretos de la realeza.

Por eso, tal y como recoge el Daily Mail, los ejecutivos del sector han visto que el filón de la ficción basada en la historia de familias reales puede producir muchos éxitos y The Crown podría ser reemplazada por otra saga del estilo en otro país europeo.

Mónaco

Una de las principales candidatas es la familia real monegasca. Muertes trágicas, divorcios repentinos, infidelidades y reclamos de paternidad hacen de los Grimaldi una familia tan interesante como los Windsor.

Según el Daily Mail, Pierre Casiraghi, uno de los hijos de la princesa Carolina, está detrás de una adaptación a la pantalla de la historia de la familia, que podría remontarse hasta a la Edad Media y la fundación del Principado, pero que sin duda tendrá mucho material atendiendo a la historia reciente, como el matrimonio entre Rainiero y Grace Kelly y las diversas peripecias de los tres hijos de ambos: Alberto, Carolina y Estefanía.

Países Bajos

Otra familia real que va a dar el salto a las pantallas es la de Países Bajos, en concreto, en la reina Máxima. A principios de este mes ha comenzado en Nueva York el rodaje de una nueva serie de televisión basada en la monarca.

La serie, titulada Máxima Zorreguieta: Motherland, dramatizará la educación de la reina holandesa en Argentina y cómo un encuentro casual con el príncipe Guillermo Alejandro cambió el curso de su vida para siempre.

La también argentina Delfina Chaves será la actriz encargada de encarnar a Máxima, mientras que el actor neerlandés Martijn Lakemeier se pondrá en el papel del rey Guillermo.

Noruega

Más al norte, en Noruega, también habrá serie sobre su familia real. Tendrá cuatro episodios y narrará la historia de amor entre el rey Harald de Noruega y su esposa Sonja. El título no puede ser más obvio: Harald & Sonja.

Los actores de teatro Sindre Strand Offerdal y Gina Bernhoft Gørvell interpretarán a la pareja protagonista, mientras que Vibeke Idsøe será quien dirigirá la serie, que se prevé estrenar en 2025.

Suecia

Los vecinos de los noruegos, los suecos, también tienen una familia real muy jugosa para la prensa del corazón, y en breve empezará a filmarse una serie sobre la misma.

Monarki, que significa monarquía en sueco, seguirá la vida del rey Carlos Gustavo, en una serie de seis episodios que ya ha sido recibida con disgusto por los miembros de la familia, según la prensa local.

El motivo es que la serie recogerá la supuesta relación extramatrimonial del rey con una cantante y modelo, conocida por la reina Silvia, en la década de los 90.