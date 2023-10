Estos son los disfraces de Halloween que el sindicato prohíbe a los actores de Hollywood

La huelga de actores en Hollywood continúa. El sindicato SAG-AFTRA y la AMPTP (la asociación de productores) rompieron las negociaciones cuando el acuerdo parecía inminente por lo que las manifestaciones se siguen sucediendo. Aunque algunos nombres de primer nivel como George Clooney o Ben Affleck se han reunido con los organizadores para conocer el estado de la protesta, no parece que el paro vaya a finalizar en el corto plazo, lo que ya ha afectado a algunos estrenos de películas tanto en Estados Unidos como en España.

Lo que sí que parece claro es que la huelga de actores se extenderá hasta noviembre, por lo que los actores tendrán que pasar Halloween en huelga, algo que no tendrán que hacer los guionistas. Por ello, el propio sindicato ha dado una serie de indicaciones a quienes secundan la protesta de cara a la noche más terrorífica del año para que incluso en plena spooky season sigan reivindicando sus proclamas.

Ni Barbie, ni Miércoles Addams ni Marvel

En una guía publicada en su propia página web, el sindicato aconseja a los actores y actrices que "no publiquen fotos de contenido afectado por la huelga en las redes sociales", y que en su lugar opten por caracterizarse como personajes y figuras genéricas, como "fantasmas, zombies, arañas, etc." o de proyectos que no estén involucrados en el paro, "como de alguna serie de dibujos animados".

"Usemos nuestro poder para lanzar un mensaje alto y claro a nuestros empleadores: no promocionaremos su contenido sin un contrato justo", se puede leer abajo en la imagen publicada. Esto implica que los miembros del sindicato dejarán a Barbie en Barbielandia, a los superhéroes más famosos de Marvel en sus guaridas, a Miércoles Addams en la Nevermore Academy o a J. Robert Oppenheimer en su laboratorio de Los Álamos, aunque unas semanas después podrán disfrutar de la película de Christopher Nolan en casa cuando llegue en formato físico.

'Dune: Parte 2' y otras películas afectadas

La huelga, durante la cual se han visto carteles y pancartas con mucho humor, ha obligado a numerosas producciones bien a suspender su rodaje o a retrasar su estreno. De hecho, este mes de octubre tenían que haber llegado a los cines cintas como Dune: Parte 2 o Kraven the Hunter, pero todas han sido programadas para que lleguen a los cines al próximo año en lo que se resuelven las disputas entre actores y productores.

La huelga de actores llega a los 100 días

Este paro convocado por SAG-AFTRA se inició el 14 de julio de este año, y ya se han alcanzado los 100 días desde que los actores y actrices decidiesen hacer huelga. Los sindicatos lanzaron un comunicado relatando la situación en la que se encuentran las negociaciones y en la que animaban a los manifestantes a seguir luchando.

"Por ahora, animamos a todos los miembros a seguir defendiendo nuestra paquete de propuestas en sus totalidad y salir a los piquetes", afirmaban las asociaciones en la publicación, en la que también se dirigieron a la Alianza de Productores de Cine y Televisión: "Seamos claros: nuestro reclamo es simple. AMPTP, es la hora de negociar de verdad, valorando nuestras contribuciones y solidificando una industria a la que defendemos todos los que estamos en ella".

