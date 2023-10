La lucha es mejor con humor: las mejores pancartas que nos ha dejado la huelga de Hollywood

El 2 de mayo se inició un paro casi sin precedentes en Hollywood. El Sindicato de Guionistas de América (WGA), tanto de Los Ángeles como de Nueva York, comenzaron una huelga que duró casi cinco meses y en la que reclamaban mejores condiciones laborales y salariales, además de frenar la intervención de la IA. 148 días después de que se alzasen las voces por primera vez, la protesta finalizó con un acuerdo provisional el 26 de septiembre, por lo que muchos proyectos ya han retomado la creación de guiones para que lleguen lo antes posible a Estados Unidos y al resto de países como España.

Aunque los escritores hayan vuelto poco a poco al trabajo, los actores siguen reclamando mejoras. El SAG-AFTRA, el mayor sindicato de intérpretes de Hollywood, mantiene el paro. Salvo algunas excepciones como Nicolas Cage o Anne Hathaway, la mayoría ya suman 158 días de huelga contra la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP). Durante estos más de cinco meses han sido numerosas las veces que rostros conocidos de la industria han salido a protestar, y en algunas de ellas lo han hecho con carteles muy ingeniosos a la par que humorísticos.

El reparto de 'Parks and Recreation' se reúne

Una de las comedias más queridas de los últimos tiempos es Parks and Recreation, y hace unas semanas los habitantes más conocidos de Pawnee se reencontraron ocho años después del final de la serie con motivo de la huelga, y muchos de ellos llevaron carteles con referencias a la ficción en tono de humor.

"Ann Perkins (interpretada por Rashida Jones) trabaja para la AMPTP" aparecía en la pancarta de Aubrey Plaza, quien se dio a conocer gracias al papel de April en la serie, o "He vendido esa pequeña cosa roja por un seguro médico", en referencia a una de las frases más conocidas de Donna (Retta), aparecían en esta reunión en la que también se encontraban otros actores destacados como Nick Offerman o Adam Scott, que ha subastado sus cómics en apoyo a la huelga.

A Brian Posehn le ha crecido la barba

El guionista Brian Posehn, que escribió entre otras cosas Hermano Oso (2003) y algún episodio de The Mandalorian y The Big Bang Theory (que pudo ser muy diferente a lo que se vio en pantalla), tiene una larga y característica barba. El escritor, el 27 de junio, salió a la calle a protestar con un cartel que decía: "No tenía barba cuando esto empezó".

Amenazas con hacer spoilers de 'Succession'

El 29 de mayo, en plena huelga, llegó el final de Succession, una de las series más exitosas de los últimos tiempos y cuyo creador ha revelado su mayor misterio. Por ello, los manifestantes 'amenazaban' con spoilear la última temporada de la ficción de HBO Max si no se cumplían sus peticiones: "Pagad a vuestros guionistas o spoileamos Succession", rezaba un cartel. Otro, haciendo referencia al reality empresarial que tuvo Donald Trump en la televisión, decía que "Succession sin guionistas es solo El aprendiz".

La huelga y 'Expediente X', conectadas

Aiyana White es una guionista cuyo mayor trabajo ha sido Lucifer. La también productora hizo un cartel conectando de manera muy ingeniosa las protestas con una de las ficciones más exitosas de los 90, Expediente X. 'Small Potatoes' es una expresión que en inglés hace referencia a algo insignificante, pero también es el título del episodio 20 de la cuarta temporada de la serie paranormal, por lo que en la pancarta hace una juego de palabras con ese capítulo y el dinero que recibe del streaming.

'Todo a la vez en todas partes' y Jennifer Coolidge

Garrett Greer ha trabajado detrás de las cámaras en series como Glee, y a su perfil de Instagram ha publicado varios carteles con toques muy inteligentes de humor durante estos meses. Uno de ellos ha sido en referencia a la última mejor película de los Oscar, Todo a la vez en todas partes (2022), en la que aparece Chad (Harry Shum Jr.), el cocinero, con el mapache Raccacoonie en su cabeza, en el homenaje que hicieron los Daniels en la cinta a Ratatouille (2007) y en el que dejan caer que sin los guionistas, las series no son nada.

Otra pancarta que publicó el manager y asistente tenía como protagonista a una de las últimas estrellas en surgir del streaming: la carismática Jennifer Coolidge. La actriz, que vio como el mundo se rendía a sus pies gracias a la segunda temporada de The White Lotus, soltó una frase en la serie de Mike White que se volvió viral y que los huelguistas han aprovechado: "Estos estudios están tratando de matarme", en referencia al ya icónico "These gays. They are trying to murder me".

