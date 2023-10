El motivo por el que 'The Big Bang Theory' nunca emitió la versión original de la serie

The Big Bang Theory llegó a ser la sitcom más vista de la televisión estadounidense, alcanzando picos de hasta 20 millones de espectadores. El fenómeno se extendió por todo el mundo (también por España) gracias a personajes extremadamente carismáticos y especiales y las relaciones que se establecieron entre ellos. Ya han pasado tres años desde que finalizase la serie (aunque dos miembros del reparto han coincidido recientemente en una película), y sus propios creadores acaban de desvelar que la ficción podría haber sido completamente diferente.

Chuck Lorre y Bill Prady (que también crearon, entre otras, Dos hombres y medio) han concedido una entrevista a EW en la que han confesado que habían concebido The Big Bang Theory de manera muy distinta. ¿Se imaginan a una Penny mucho más maleducada y antipática de la que se vio en pantalla? Pues hubo un momento en el que eso era así, aunque se decidió cambiarlo por un motivo concreto.

Se rodó otro piloto de 'The Big Bang Theory'

En la charla, que coincide con el 15º aniversario del estreno de la serie, Prady reconoció que el episodio piloto que se emitió en CBS el 24 de septiembre de 2007 no fue el primero que se grabó, "sino que fue el segundo que se hizo, después de que el primero no funcionase por varias razones". El productor incluso reveló que Penny era completamente distinta, y que incluso ni se llamaba así: "En el primer piloto, el personaje femenino, que por entonces se llamaba Katie, era muy ruda. Era peligrosa en el sentido de que no era nada agradable con los chicos".

Penny y Leonard en 'The Big Bang Theory' CBS

"El día del test screening (en el que varios espectadores pueden ver un proyecto antes de que se estrene y dar su feedback), la gente la odió, pero fue increíble ver como defendían a Leonard y Sheldon", confiesa Prady. Lorre coge el testigo de su compañero y afirma que "no se dieron cuenta antes de que la audiencia los veía como niños, muy ilusos e infantiles. Eran muy vulnerables, y el público no quería una presencia tóxica a su alrededor". Esgrimen que esa fue la razón por la que convirtieron a Katie en la Penny que se pudo ver en pantalla durante 12 temporadas.

Kaled Cuoco pudo no estar en 'The Big Bang Theory'

Tal fue la transformación del personaje que incluso cambiaron de actriz para el papel. En un primer momento, la escogida para el rol había sido Amanda Walsh, la cual "estuvo increíble, pero el papel estaba mal concebido. Fue nuestra responsabilidad", admite Lorre. Bill añade que "era una persona muy dulce, y supuso mucho trabajo para ella meterse en un personaje tan arisco. Quiso volver para la nueva versión de Penny, pero estaba tan identificada como Katie que no se pudo hacer".

Una imagen de la séptima temporada de 'The Big Bang Theory'. NEOX

Walsh perdió la mayor oportunidad de su carrera por algo ajeno a ella, ya que aunque ha seguido trabajando en muchas series y en alguna que otra película, ninguna ha tenido el éxito de The Big Bang Theory. Finalmente el papel fue a parar a manos de Kaley Cuoco, y tanto Lorre como Prady definen a Penny como "el elemento random que se introdujo en las vidas de Leonard y Sheldon y las cambió para siempre".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.