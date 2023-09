¿Por qué 'Aída' fue un éxito? Los secretos que probablemente no sabías del spin-off de '7 vidas'

Hay series que marcan la historia de la televisión en España, ya sea por su longevidad o porque se convierten en un auténtico éxito en cuanto a audiencias. Aída lo consiguió por ambos motivos. Los vecinos del ficticio barrio de Esperanza Sur estuvieron en emisión durante casi una década, desde enero de 2005 hasta junio de 2014, durante los cuales sus protagonistas se hicieron un hueco en la vida de todos los espectadores.

Son muchos los motivos que llevaron al spin-off de 7 Vidas a cosechar una media de un 22% de cuota de pantalla y cuatro millones de espectadores a lo largo de sus diez temporadas, siendo una de las series más vistas del siglo XXI en la televisión nacional. Algunos motivos son muy notables, como sus personajes, mientras que otros no son tan conocidos.

Los personajes más carismáticos de 'Aída'

Como buena serie de comedia, Aída tiene algunos de los personajes más célebres de la televisión. El Luisma, Eugenia, Chema o Mauricio Colmenero se convirtieron en iconos gracias a sus chascarrillos, a su personalidad o a sus frases para el recuerdo. Situaciones cotidianas convertidas en grandes momentos cómicos hizo que la serie fuese ganando adeptos conforme avanzaban los capítulos.

El primer spin-off de la historia de España

Aunque ahora hay multitud de series derivadas de otras, en la década de los 2000 eso no ocurría. Aída fue una ficción pionera en este sentido, siendo el primer spin-off de la historia de la televisión española. Que los espectadores ya estuvieran familiarizados con el personaje interpretado por Carmen Machi ayudó a que su primer episodio ya fuese un éxito. De hecho, duró más tiempo en pantalla que la propia 7 Vidas.

Aída ('7 vidas') MEDIASET

Muchas visitas de los protagonistas de '7 vidas'

Amparó Baró o Anabel Alonso fueron algunas de las actrices protagonistas de 7 Vidas que visitaron Esperanza Sur en algún momento, eso sí, sin retomar sus personajes de la serie, sino unos completamente nuevos. La emoción de ver reunidos a algunos de los rostros que marcaron el comienzo de la década de los 2000 supuso un gran plus.

Cameos célebres

No solo los personajes de 7 Vidas visitaron el barrio madrileño, sino que caras muy conocidas de todos los ámbitos del panorama nacional también realizaron alguna aparición esporádica en la serie, como Belén Esteban, Pablo Alborán, Rudy Fernández o la recientemente fallecida Maria Teresa Campos también se acercaron por el Bar Reynolds o a la tienda de Chema.

Cameo de Pablo Alborán en 'Aída' MEDIASET

Conexiones con el mundo real

Tal era el nivel de cotidianeidad de Aída que los personajes participaron en algunos programas de la vida real. Cómo olvidar cuando Lore entró a la casa de Gran Hermano, cuando Chema y Luisma fueron a Pasapalabra o cuando la hija de Aída y su amiga Macu intentaron ir a Eurovisión (fue tal el éxito de la canción que entró en la lista de ventas).

Sus curiosidades

La sitcom está repleta de secretos que muchos espectadores no conocen. Por ejemplo, Óscar Reyes, quien interpreta a 'Machu Picchu', no es sudamericano, sino que tiene ascendencia japonesa; la mayoría tampoco sabe que Soraya pudo no estar interpretada por Miren Ibarguren, sino por alguien muy cercano a un protagonista...

