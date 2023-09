Fernando Tejero recuerda la divertida broma que le gastó a Mariví Bilbao durante el rodaje de 'Aquí no hay quien viva'

En un mundo del audiovisual dominado por un consumo rápido de contenido al que sigue un olvido aún más rápido de lo que acaba de verse, pocas son las series que consiguen hacerse un hueco en la conversación social durante, al menos, su tiempo de emisión. Aún son menos las que logran preservar este espacio tras su despedida, y unas privilegiadas anomalías las que, 17 años después de proyectar su último episodio, siguen dando que hablar. En España, contamos con un título así: Aquí no hay quien viva.

La comunidad de Desengaño 21 comenzó su andadura hace dos décadas y dijo adiós en 2006: en total, dejó tras de sí 91 capítulos que se han traducido en un legado inacabable de personajes, de referencias y de memes. En otras palabras, de huella cultural. El periodista cinematográfico Javier P. Martín ha querido celebrar las veinte velas en la tarta de esta sitcom con la publicación de un libro titulado Aquí no hay quien viva: Detrás de las cámaras: la delirante historia de esta nuestra comunidad, en el que se entrevista con los principales responsables de que la serie saliera adelante.

El volumen, publicado por Plaza & Janes, fue presentado el pasado 7 de septiembre en el Fnac de Callao (Madrid). Su autor no acudió solo a la presentación: lo acompañaron los actores Fernando Tejero y Laura Pamplona y los guionistas y directores (y hermanos) Laura y Alberto Caballero.

Esa reunión fue una inevitable fuente de anécdotas, recuerdos y guiños a los fanáticos de Aquí no hay quien viva desde, literalmente, el principio de la misma, cuando Fernando Tejero parafraseó la introducción de su personaje en la sitcom durante las juntas de vecinos: “Apaguen sus teléfonos móviles y no fumen. Si alguien quiere preguntar algo que levante la mano y para insultar también me la levantan".

Cinemanía

Mariví, tienes una cita

Marisa Benito es uno de los inquilinos de Desengaño 21 más queridos por el público, con lo cual en la presentación del libro no tardó en aparecer el nombre de Mariví Bilbao, la actriz que encarnaba a Marisa y que falleció en 2013. El encargado de hacerlo fue Fernando Tejero, por medio de una divertida broma que le gastó a la bilbaína una noche, cuando parte del equipo regresaba en coche a casa tras un duro día de rodaje y dispuestos a levantarse apenas unas horas después para continuar con la grabación.

Aunque Tejero y Bilbao se encontraban a menos de un metro de distancia, el actor aprovechó para llamarla por teléfono, fingiendo que se trataba de una cita para las 6 de la mañana del día siguiente. Mariví Bilbao no reparó en Tejero y, aún con el móvil en la mano, dijo “¿Qué dice este hijo puta? Si faltan dos horas, que no me va a dar tiempo ni a llegar a mi casa”. Tejero no pudo contener las carcajadas y ahí acabó la broma: "Empezamos a descojonarnos porque no podíamos más. Malena [Alterio] casi se tira al suelo. Eso lo recordamos siempre con cariño", añadió.

