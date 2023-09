Tim Burton contra la IA y los montajes inspirados en su universo: "Es como si un robot te robara el alma"

En plena huelga de actores y guionistas de Hollywood, la mala utilización de la Inteligencia Artificial es uno de los asuntos que centran de mayor manera el foco. La polémica en torno al uso indiscriminado de software que no respeta el trabajo original de los cineastas está más presente que nunca, y el último en echar más leña al fuego ha sido Tim Burton.

Tras la publicación de una serie de instantáneas en las que los personajes de Disney pasaban el filtro de Tim Burton, inspirándose en la filmografía del director de Eduardo Manostijeras, Bitelchús o Batman, este se mostraba disconforme con el rumbo que está adoptando la IA.

"Hicieron que la IA hiciera mis versiones de los personajes de Disney... Me recordó a cuando otras culturas dicen: 'No me hagas fotos porque me estás quitando el alma", confesaba el cineasta en conversaciones con The Independent. Unas declaraciones que surgen después de que Burton se mostrara reacio a trabajar de nuevo con Disney, aunque el director reconoce que algunas de las imágenes resultan "muy buenas".

Los personajes de Disney, en versión Tim Burton

Burton confesaba sentirse incómodo ante la imitación sin permiso de su propia obra. "Lo que hace es chuparte algo de ti mismo. Toma algo de tu alma o de tu psique, lo que resulta muy perturbador y especialmente si tiene que ver contigo. Es como un robot que se lleva tu humanidad y tu alma", añade el cineasta.

El montaje de los personajes de Disney, en versión Tim Burton, era creado por el medio Buzzfeed en verano, quien se ayudaba del ya habitual software Midjourney. Unas imágenes en las que veíamos a los personajes más góticos de Frozen, La Bella Durmiente o La sirenita, entre muchos otros.

Disney en versión Tim Burton BuzzFeed / Midjourney

No es el primer cineasta irritado con estos homenajes en internet, Wes Anderson también se pronunciaba recientemente de manera negativa sobre la proliferación de imágenes inspiradas en su obra. Este incluso llegaba a pedir a los espectadores que no le enviaran ninguna de ellas, confesando que las borra instantáneamente.

Por su parte, Guillermo del Toro restaba importancia al uso actual de la IA en el cine, entendiendo que ante todo cree que es una mera herramienta. "La gente me pregunta si me preocupa la Inteligencia Artificial, yo digo que me preocupa la estupidez natural. Es solo una herramienta, ¿verdad?", señalaba el mexicano.

En plena búsqueda de su regulación, la IA continúa dividiendo a la sociedad actual que se mueve entre sus beneficios y sus perjuicios en la industria cinematográfica actual. El tiempo dirá de qué lado está.

