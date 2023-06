Wes Anderson no quiere ver los retos virales sobre su cine: “Si alguien me lo envía, inmediatamente lo borro”

En los últimos meses, las redes se han inundado de retos virales en los que el público emula las características del cine de Wes Anderson, donde abundan los colores pastel, los planos simétricos y los cenitales, así como los movimientos de cámara. Sin embargo, este homenaje le da mucho pudor al cineasta estadounidense, por lo que reconoce que ha decidido evitar ver cualquiera de ellos.

"Soy muy bueno protegiéndome de ver todas esas cosas. Si alguien me envía algo así, inmediatamente lo borro. Por favor, lo siento, no me enviéis cosas de personas que me versionan", ha confesado Anderson para The Times.

"No quiero verlo. Me hace pensar: '¿Es eso lo que hago? ¿Es eso lo que quiero decir?'. No quiero ver a alguien más pensando en lo que trato de ser porque, Dios sabe, entonces podría comenzar a hacerlo", añade el realizador.

El trend de TikTok sobre Wes Anderson

El trend viral de TikTok e Instagram, en el que la gente contaba su día a día al estilo Wes Anderson, se popularizaba con vídeos publicados como el de Ava Williams, en el que compartía un curioso viaje en tren de Connecticut a Nueva York. Poco después, los usuarios de estas redes sociales se sumaban, deformando cada vez más el verdadero estilo de un realizador inconfundible.

De igual forma, la IA también se unía a esta tendencia para recrear las peculiaridades del cine de Anderson, creando versiones sobre El señor de los anillos, Avatar o Harry Potter, en un universo dirigido por el realizador texano.

Estas palabras llegan a tan solo unos días de que su nueva película, Asteroid City, llegue a la cartelera internacional. Este filme rodado en Chinchón (Madrid) ha contado con la presencia de estrellas de la talla de Scarlett Johansson, Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Willem Dafoe o Bryan Cranston, entre otras grandes celebridades. Nuevo material para alimentar el amor de las redes hacia Wes Anderson.

El nuevo largometraje de Wes Anderson se desarrolla en 1955, en la ficticia ciudad estadounidense de Asteroid City, perdida en mitad del desierto. Este lugar es elegido por una convención colegial, que pretende poner en marcha un concurso de avistamiento de fenómenos astronómicos. Y, según la sinopsis oficial, "la convención se verá espectacularmente interrumpida por eventos que cambian el mundo".

