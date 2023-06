Wes Anderson defiende a Bill Murray de las acusaciones de conducta inapropiada: "Es parte de mi familia"

“Hice algo que me pareció divertido pero no se entendió así”. Desde lo ocurrido en el set de Being Mortal, la reputación de Bill Murray en Hollywood ha disminuido mucho. Una investigación determinó que Murray había tenido una conducta sexual inapropiada con una miembro del equipo, provocando que la comedia de Aziz Ansari cancelara su rodaje, y poco después surgieron nuevas acusaciones contra él.

Trascendieron unos incidentes violentos durante la grabación de Saturday Night Live, y Geena Davis recordó igualmente un episodio muy desagradable en el rodaje de Con la poli en los talones. Hay quien pensaría que por esta controversia Wes Anderson ha optado por prescindir de él en Asteroid City: su nueva película (estreno este 16 de junio) es la primera desde Bottle Rocket que no cuenta con su presencia. Pero nada más lejos de la realidad. Murray no está en Asteroid City por otra razón, y Anderson de hecho le ha defendido de sus acusaciones.

Vía IndieWire, el director de Asteroid City asegura que “su experiencia con Bill es muy amplia”. “Él me apoyó desde el principio. No quiero hablar de lo que le haya pasado a otra persona, pero él forma parte de mi familia. Es el padrino de mi hija. De hecho él la bautizó, fue quien le arrojó agua”. En ese sentido, Anderson añade que el plan era que Murray reapareciera como es habitual en Asteroid City, película que el texano rodó en la madrileña localidad de Chinchón. Pero ocurrió algo.

“Se suponía que Bill iba a estar en la película. Aunque no es algo bueno que decir, ‘se suponía que esta persona iba a interpretar este papel’. Una vez que alguien consigue un papel, se supone que debes decir ‘este es su papel’. Pero en este caso quizá haya cierta confusión sobre lo que pasó con Bill”, explica Anderson. “Se suponía que iba a interpretar al gerente del motel que interpreta Steve Carell, y Bill dio positivo en COVID cuatro días antes de que empezara a rodar”.

“Él se hallaba en Irlanda, y para nuestra película teníamos que lidiar con las agendas de demasiada gente”, prosigue Anderson. “Así que Bill perdió el papel y Steve Carell llegó de repente. Estuvo genial, me encantó contar con él. Le conocí, llegó y enseguida empezamos a rodar”. Carell es una de las nuevas incorporaciones a la familia andersoniana que muestra Asteroid City, junto a Margot Robbie, Scarlett Johansson y Tom Hanks.

“Luego, cuando Bill mejoró, vino a España. Cuando terminamos Bill y yo nos subimos a un coche y nos fuimos a Francia. Fue una forma estupenda de terminar, aunque era la primera vez que no le tenía en una película desde hacía mucho tiempo”. Parece que la idea de Anderson es que Murray sí repita en la siguiente película que prepara tras Asteroid City.

Su título es The Wonderful Story of Henry Sugar, basada en una historia de Roald Dahl, y ya ha tanteado para el reparto a Ralph Fiennes, Dev Patel o Jeff Goldblum.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.