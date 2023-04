Sección A lo Wes Anderson. Red social de TikTok. "Romantizando mi vida". A pesar de lo que pueda parecer por la imagen derivada de la pasión hacia las producciones cinematográficas que desprenden los amantes del séptimo arte, los más cinéfilos también disfrutan de los avances del mundo moderno, lo que no se opone al hecho de que lo hagan desde la perspectiva de aquello que más les interesa en esta vida.

Por mucho que intente parecerlo, al menos en ocasiones, el cine no es un reflejo de la realidad. Las redes sociales, tampoco. Por ello, juntar ambos mundos no solo tiene sentido, sino que se convierte en el orden natural a seguir en esta era de la digitalización y las pantallas. Los fans de Wes Anderson y de la fotografía así lo han creído y no han dudado en lanzarse a la red social del momento para vivir su propia experiencia andersiana.

Enunciados en pantalla a modo de título de capítulo, colores saturados, objetos en movimiento, personajes inmóviles frente a la cámara y la melodía de Obituary de Alexandre Desplat como banda sonora de una situación cotidiana. Cualquier momento puede ser digno de formar parte de una película si se filma como si se trabajase en el célebre periódico de La crónica francesa.

No solamente las grandes historias de artistas encarcelados, revueltas estudiantiles o muertes de queridos editores merecen un reconocimiento. Viajar en el primer tren de la costa este hasta la estación centra a las 6:45h de la mañana, visitar el faro de Long Island, comer con los suegros o trabajar en el taller como cada día también son aventuras dignas de ser capturadas en cámara.

Puede que no vivamos en una ciudad futurista que celebra el Día del Asteroide, ni que tengamos de vecinos a Scarlett Johansson, Maya Hawke y Tom Hanks, pero para eso ya llegará Asteroid City a los cines el próximo 16 de junio. Hasta entonces, por qué no seguir romantizando nuestros sábados por la mañana, sin nada que hacer, desayunando y lavando la ropa, montándonos nuestra propia película. Una película a lo Wes Anderson, claro.

