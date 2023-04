La obsesión con una película no desaparece tras los créditos finales. Se queda ahí, dando vueltas en nuestra mente, con una parte de nosotros deseando poder olvidarla para volver a disfrutarla por primera vez. Al ser esto imposible, nos conformamos con revisitar los mismos fotogramas. Una y otra vez. Hasta la saciedad.

Es así. Nos gusta revivir aquello que nos ha marcado. Volvemos a las mismas películas aunque tengamos una lista infinita de filmes pendientes e identificamos los capítulos de las series que más nos han gustado para volver a verlos y analizar hasta el mínimo detalle sus historias, esas mismas de las que las canciones también hablan.

Música y cine comparten vivencias, por lo que era cuestión de tiempo que esa asociación llegase a la mayor red social audiovisual del momento. La mala fama precede a TikTok, pero los cinéfilos también tenemos nuestro espacio en esta aplicación, siempre que lo que queramos sea indagar todavía más en nuestras obsesiones cinematográficas. De manera relajada, menos profunda quizá, pero muy (pero que muy) aesthetic.

Una nueva vida en los 'edits'

Esos vídeos en los que los fans recopilan escenas de sus películas favoritas con alguna canción de fondo —los llamados edits— existen desde que los obsesos de las películas y series descubrieron los editores de vídeo y YouTube. Cualquiera que fuese tu obsesión cinéfila, desde amores imposibles a tragedias y reencuentros, existía en el 2000 un usuario de YouTube con un edit hecho al respecto. Era su natural evolución que ahora llegasen a la plataforma de TikTok.

Encontrar de calidad... ese ya es otro tema. En el infinito "deslizar hacia abajo" de la aplicación, encontramos la cuenta de emamma_mia, de la que leemos en su bio que edita "lo que sea que esté viendo en este momento". Lady Bird, Call Me By Your Name, Almas en pena de Inisherin o Mujercitas son algunas de las películas que aparecen en su perfil, entre las que también encontramos series como La casa del dragón, Todos quieren a Daisy Jones o La vida sexual de las universitarias.

Para acompañarlas, mucha Phoebe Bridgers, más Taylor Swift, Florence + The Machine, Lorde y alguna que otra canción del momento como Ceilings de Lizzy McAlpine. Haciendo coincidir las historias y letras de sus composiciones con imágenes de películas, esta cuenta de TikTok le da una segunda vida a esas historias que tanto nos han marcado y que no nos quitamos de la cabeza.

El enamoramiento de dos extraños en Antes del amanecer al son de Graceland Too de Phoebe Bridgers, la pregunta "What kind of man loves like this?" (¿Qué hombre ama así?) de Florence + The Machine como reflejo de la difícil relación entre Billy Dunne y Daisy Jones, la lucha por hacerse oír de una joven escritora llamada Jo acompañada de las letras de Taylor Swift o el desamor narrado en su canción August como banda sonora del romance de verano entre Elio y Oliver.

Las asociaciones entre canciones y escenas son infinitas, la búsqueda de contenido más allá del que el propio filme muestra, también. Al final, tenía que llegar TikTok para profundizar en las películas que nos montamos en la cabeza.

