Ahora que los Premios Oscar de 2023 aún están calientes es el mejor momento de soñar con los del año que viene. Aunque el triunfo arrollador de Todo a la vez en todas partes ha demostrado que, a pesar de todo, aún caben las contendientes sorpresa en la carrera de los premios, las inercias de Hollywood permiten hacer predicciones muy tempranas sobre lo que veremos en los Oscar de 2024.

Algunos de estos títulos forman parte de los que ya teníamos en el radar de nuestras películas más esperadas del año. Otras aún tienen una posición incierta en el calendario, pero el equipo técnico y artístico detrás de sus producciones o el pedigrí de sus autores y estrellas las posicionan en el punto de interés de la Academia.

'The Killer', de David Fincher

Un año nuevo de Premios Oscar, otro año que Netflix lo volverá a intentar. Y de nuevo con David Fincher, quien con Mank consiguió diez nominaciones en 2021; aunque solo dos se tradujeron en premios. En esta ocasión, el reputado cineasta vuelve a un terreno que conoce muy bien: el thriller criminal, de nuevo con Andrew Kevin Walker, guionista de Seven. Los protagonistas también son imán para nominaciones: Michael Fassbender y Tilda Swinton.

'Asteroid City', de Wes Anderson

Tilda Swinton también forma parte del apabullante reparto de la nueva película de Wes Anderson, rodada en la localidad madrileña de Chinchón pero ambientada en una localidad ficticia de EE UU que en los años 50 acoge un concurso escolar para la observación de fenómenos astronómicos. ¿Más nombres con glamour del elenco? Todos: Tom Hanks, Margot Robbie, Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Willem Dafoe, Adrien Brody, Jeffrey Wright, Jeff Goldblum y, claro, Bill Murray.

'Oppenheimer', de Christopher Nolan

Poniendo a su bienamado Cillian Murphy en el rol del creador de la bomba atómica, Christopher Nolan podría abrirse de una vez por todas las puertas de los Oscar tras varias nominaciones infructuosas (solo una de ellas como director, por Dunkerque). Emily Blunt, Florence Pugh, Matt Damon, Robert Downey Jr. y Gary Oldman son algunos nombres de un reparto capaz de provocar reacciones en cadena (¿también en la próxima temporada de premios?).

Cillian Murphy en 'Oppenheimer'. Universal

'Barbie', de Greta Gerwig

Lo decimos totalmente en serio: el poder combinado de la directora de Lady Bird (aportando prestigio arty) y la muñeca de Mattel (aportando su fama devastadora) podría romper las barreras para los filmes franquiciados en los Premios de la Academia. Sobre todo si la muñeca de marras es una Margot Robbie dispuesta a sacarle todo el partido a su talento para la comedia, acompañada por ese Ryan Gosling cuyo Ken promete autoparodias salvajes.

Margot Robbie en el tráiler de 'Barbie' Warner Bros.

'Poor Things', de Yorgos Lanthimos

El cineasta griego vuelve a colaborar con Emma Stone y Tony McNamara, guionista de La favorita, en una nueva historia de época. En esta ocasión, en la era victoriana, donde una mujer muerta es devuelta a la vida por un científico excéntrico con el aspecto de Willem Dafoe. Esta suerte de reinterpretación marciana de Frankenstein nace de una novela del escocés Alasdar Gray publicada en 1992.

'Killers of the Flower Moon', de Martin Scorsese

El batacazo de El irlandés en 2020 (diez nominaciones, ni una sola estatuilla) fue de los que duelen, pero ahora que la Academia parece haber perdido su antipatía por el VOD, este proyecto financiado por Apple TV+ es la oportunidad para que 'Marty' se resarza a lo grande. Y no solo él: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y el recién oscarizado Brendan Fraser son algunos de los intérpretes que participan en esta recreación de un truculento y terrible crimen racista.

Fotograma de 'Killers of the Flower Moon'. Apple

'Lee', de Ellen Kuras

Muchas de las cosas que le gustan a la Academia están aquí juntas: Kate Winslet de protagonista en un biopic sobre una fotógrafa, Lee Miller, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y mira qué reparto de secundarios, empezando por la nominada sorpresa de este año, Andrea Riseborough, y siguiendo por Marion Cotillard, Alexander Skarsgård o Noémie Merlant.

'Blitz', de Steve McQueen

Uno de los terribles eventos que fotografió Lee Miller fue precisamente el Blitz; es decir, el bombardeo nazi de Londres. Y precisamente ese es el tema de la nueva película escrita y dirigida por Steve McQueen, de regreso a la gran pantalla tras la experiencia televisiva de Small Axe. Lo hace con una protagonista lista para su quinta nominación (¿y primer Oscar?): Saoirse Ronan.

'Napoleón', de Ridley Scott

Tres veces nominado como director, pero nunca premiado, Scott amenaza con montarle un Austerlitz a la Academia convirtiendo a Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby (The Crown) en el Gran Corso y Josefina Beauharnais para este biopic histórico. Tras haber premiado un filme tan poco convencional como Todo a la vez en todas partes, los votantes de los Oscar tienen aquí la oportunidad para premiar un arrebato de megalomanía old school.

Joaquin Phoenix en el rodaje de 'Napoleón'. Cinemanía

'Priscilla', de Sofia Coppola

Puede que Elvis se haya ido de vacío en cuanto a estatuillas, pero las ocho nominaciones que consiguió el biopci de Baz Luhrmann demuestran que hay interés por el rey del rock. Así pues, veamos qué tal se le da a la película sobre la vida de su mujer, Priscilla Presley, que ha dirigido Coppola con Cailee Spaeny (Devs, Mare of Easttown) como protagonista y Jacob Elordy (Euphoria) intentando que olvidemos el mimetismo de la voz y caderas de Austin Butler. Una cosa más: esta tiene detrás a A24, la gran triunfadora de 2023.

'Maestro', de Bradley Cooper

En 2019, las ambiciones de Cooper en Ha nacido una estrella se materializaron en forma de siete nominaciones y una victoria (¿tú también has cantado Shallow en el karaoke?). Dirigiendo y protagonizando este filme sobre el músico Leonard Bernstein, en el que también actúan Carey Mulligan, Maya Hawke y Matt Bomer, Bradley promete sonar fuerte en el próximo reparto de estatuillas: ¿hay algo que le guste más a la Academia que un biopic?

Carey Mulligan y Bradley Cooper en 'Maestro' Cinemanía

'Nightbitch', de Marielle Heller

¡Alguna vez tendrá que ganar Amy Adams el Oscar! Y qué mejor ocasión que hacerlo con una película en la que interpreta a una ama de casa que cree haberse convertido en un perro. ¿Suena demasiado raro para los Oscar? Bueno, recuerda que este año ha arrasado Todo a la vez en todas partes. ¡A ver a quién convencías de eso hace un año!

'Ferrari', de Michael Mann

Lo de La casa Gucci dolió, eso no vamos a negarlo, pero Adam Driver sigue siendo Adam Driver, y su poderío podría ayudar a que la Academia arregle el ninguneo al que ha sometido a un Michael Mann de cuya única nominación como director (por El dilema) van a cumplirse 20 años. ¿Logrará este biopic del magnate automobilístico Enzo Ferrari romper esa maldición a base de quemar llanta?

Adam Driver en 'Ferrari' Cinemanía

'The Holdovers', de Alexander Payne

Casi dos décadas después de ganar Mejor guion original por Entre copas, Payne regresa junto a Paul Giammati para ofrecernos una de esas historias agridulces que tan bien se le dan: en 1970, un insoportable profesor de instituto se ve obligado a pasar las navidades en compañía de un alumno no menos problemático (Dominic Sessa) y una cocinera que acaba de perder a su hijo en Vietnam (Da'Vine Joy Randolph). Si esto no es un 'cazaoscar', no sabemos qué puede serlo.

'Saltburn', de Emerald Fennell

Con un Oscar ya en la estantería (como guionista, por Una joven prometedora), Fennell regresa con un thriller ambientado en el mundo de la aristocracia británica más rancia. El argumento del filme está guardado con llave, pero su reparto es de los que hablan por sí mismos: estrellas en ascenso (Barry Keoghan), nombres consagrados (Carey Mulligan) y un Richard E. Grant al que nos encantaría ver aspirando a Mejor actor de reparto (como mínimo).

'The Color Purple', de Blitz Bazawule

En 1986, la adaptación de la novela de Alice Walker firmada por Steven Spielberg consiguió once nominaciones a los Oscar... y no ganó ni una. En 2024, esta adaptación del musical de Broadway basado en ese mismo libro podría romper la maldición: le avalan las once nominaciones y una victoria del original en los premios Tony y un reparto de campanillas encabezado por Taraji P. Henson, Halle Bailey (La sirenita) y Colman Domingo.

