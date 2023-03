¿Por qué no fue Tom Cruise a la gala de los Oscar? Estos chistes tienen la culpa

"Los dos tíos que más han insistido en que vayamos al cine, no han venido": esta broma de Jimmy Kimmel en los Oscar 2023 iba destinada a James Cameron y, sobre todo, a un Tom Cruise cuya decisión de no presentarse en la ceremonia le granjeó otro par de pellizcos.

Pero Tom podría haberse llevado más estopa: según Variety, el guion original de la ceremonia incluía varios chistes a su costa que fueron descartados en el último minuto al confirmarse que no estaría presente. ¿Por qué decidió Cruise saltarse el evento máximo del cine en EE UU?

Fuentes citadas por Variety aseguran que la espantada de Cruise se debió a su enemistad con Judd Apatow. En concreto, a los chistes que este le dedicó durante los DGA Awards (premios del sindicato de directores de Hollywood) y en los que hacía befa y mofa de detalles tan peliagudos como su estatura y su afiliación a la Iglesia de la Cienciología.

"Los efectos especiales en Top Gun: Maverick son estupendos: no se veían las guías telefónicas sobre las que se sentó Tom Cruise para llegar a los mandos del avión" fue una de las pullas que recitó el director de Virgen a los 40. Y no fue la más dura: "Cuando Tom Cruise saltó en aquel sofá [del show de Oprah Winfrey, en 2005] todos dijimos '¡menudo chiflado!'. Ahora va en moto por un acantilado y hace salto base, y todos decimos '¡Tom está genial!".

Agudezas como esta, y otras similares, habrían hecho que Cruise se la tenga jurada a Apatow. De modo que, al enterarse de que el cineasta iba a revisar los monólogos de Kimmel para la gala de los Oscar, Tom decidió que esta podría prescindir de él. Pero su reacción podría haber sido exagerada.

"Jimmy suele mandar su monólogo a un grupo de personas de confianza, guionistas y comediantes", asegura Molly McNearney (esposa del presentador y productora de Jimmy Kimmel Live!). "No le ayudan con el monólogo: solo le dicen qué chistes funcionan y cuáles no. Judd no iba a escribir nada ni hacer nada con el monólogo".

La ausencia de Tom Cruise en los Oscar permitió que Kimmel soltara algunas bromas más ácidas de lo habitual (entre ellas, alguna alusión que otra a la Cienciología), pero también hizo que un considerable masaje al ego del actor se quedase fuera de la gala.

"Íbamos a dedicar cerca de tres minutos del monólogo a Tom Cruise, alabándole a él y a su papel en revitalizar la industria del cine", prosigue McNearney. "Unos días antes de la ceremonia, nos llevamos una decepción muy grande cuando supimos que no iba a asistir. Jimmy le quiere mucho y tenía muchas ganas de alabarle", concluye.

