¿Quién fue el autor del tema de '7 vidas' y por qué se hizo famoso?

Cuando pensamos en una serie de éxito en España, y sin que apenas nos demos cuenta, nos sorprendemos tarareando su sintonía. Pocas son las ficciones para televisión que no han dejado huella musical en sus espectadores: así ha sido desde la americana Los Soprano, con el Woke up this morning de Alabama 3, hasta la española Los hombres de Paco y su Nada que perder de Pignoise.

7 vidas no es una excepción. La sitcom emitida entre 1999 y 2006 se extendió a lo largo de 15 temporadas, más que suficientes para que la audiencia se hiciera a la canción que le servía como sintonía, titulada igual que la serie. ¿Quién fue su creador?

Emilio Aragón fue el encargado de componer la sintonía de '7 vidas' MEDIASET

Siete versos para '7 vidas'

El autor de la canción 7 vidas con que arrancaba la serie homónima fue Miguel Aragón, hijo de Miliki, uno de los populares Payasos de la tele. Este grupo de hermanos compuesto por Gaby, Fofó y Miliki comenzó a actuar en España en 1939, trasladándose a Latinoamérica al acabar la guerra.

Los payasos se harían populares en los países del cono sur, pero también en México y Estados Unidos. Miguel Aragón nació en La Habana en 1959 cuando su padre actuaba en Cuba. En 1972, Gaby, Fofó y Miliki regresaron a España al ser contratados por la televisión nacional en el programa Los payaso de la tele, en la que se mantuvieron durante más de diez años.

Cuando Fofó murió en 1976, Miguel Aragón (bajo el nombre de Milikito) lo sustituyó. Aunque originalmente, se planeó que su personaje fuese mudo en homenaje a Harpo Marx, este acabó haciéndose oír antes de dejar el programa para ser sustituido, a su vez, por Rody Aragón, hijo de Fofó.

Tras su fase circense, Miguel Aragón presentó programas como Saque bola y concursos como VIP o El gran juego de la oca, que lo convertirán en uno de los rostros de la televisión española durante la década de los noventa. Paralelamente a su carrera como showman, Miguel Aragón actuó en series como Médico de familia y grabó varios álbumes. En 7 vidas, fue el responsable de componer el tema central, que consta de siete versos.

Raimundo Amador versionó el tema central de '7 vidas' EUROPA PRESS/GVA

Un par de versiones



Aunque la canción se conservó durante las 15 temporadas de 7 vidas, Emilio Aragón no fue el único encargado de interpretarla: tras él, la sintonía de la sitcom española pasó por la voz de El Canto del Loco y por la guitarra de Raimundo Amador.

