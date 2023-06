El cameo de Britney Spears en 'Médico de familia' que no sabías que necesitabas

Las plataformas de streaming se mueven entre la innovación y la resurrección de la nostalgia. Por eso, al mismo tiempo que Netflix anunciaba el estreno de una nueva temporada de The Witcher o el desembarco, en su catálogo, de Nimona, también prometía el regreso de un clásico en España como Médico de familia. La serie, protagonizada por Emilio Aragón, empezó a emitirse en 1995 y constó de nueve temporadas, con un total de 120 capítulos.

Su éxito se extendió a otros países, como Alemania o Rusia, e Italia, incluso, se animó a adaptar la ficción nacional bajo el título Un medico in famiglia, que disfrutó de una audiencia más que aceptable y una larga vida en la RAI transalpina, ya que arrancó en 1998 y se mantuvo en abierto hasta 2016.

A raíz del aterrizaje de Médico de familia, las redes sociales se han dedicado a desenterrar recuerdos sobre esta serie para sorpresa de quienes no tuvieron la ocasión de verla. Entre ellos, destaca la aparición breve de la cantante Britney Spears en uno de los episodios.

La princesa del pop, en los noventa, se encontraba en su mejor momento, por lo que a algunos se han quedado atónitos al verla, junto a Emilio Aragón, tratando de lidiar con una máquina expendedora. Netflix se ha encargado de recuperar este antológico momento en Twitter: como dice la plataforma, así eran los noventa.

La Juani, Chechu y hasta un cameo de Britney Spears. Los 90 lo eran TODO. Todas las temporadas de 'Médico de familia' llegan el 21 de julio. pic.twitter.com/w9YjrCFD4q — Netflix España (@NetflixES) June 27, 2023

Una Coca-Cola para Britney

A pesar de la breve aparición de Spears, su cameo en Médico de familia tuvo una gran repercusión, especialmente por su significado. La cantante, que acababa de lanzar su primer gran éxito, Baby one more time, y de cumplir la mayoría de edad, no desperdició la ocasión de dejarse ver en una serie que, de media, reunía una audiencia de más de siete millones setecientos mil espectadores.

Spears no necesitaba ayuda para irrumpir en el mercado español: en 1999, su primer álbum se posicionó como el segundo más vendido. Sin embargo, nunca es una mala decisión darse a conocer a unos pocos millones de personas más. Así lo haría, también, Ricky Martin, que se deslizó por la serie en otro capítulo. Al final del episodio, Lydia Bosch entrevista a Spears, y acaba concluyendo que esta joven "dará mucho que hablar en el futuro". No se equivocaba.

Otro curioso detalle de la escena de Britney es que el refresco por el que lucha contra la máquina expendedora es una Coca-Cola. Apenas cuatro años después, la cantante participaría en un anuncio para la competencia, Pepsi, junto a Pink y Beyoncé a ritmo del We will rock you de Queen. De apenas tres minutos de duración, el presupuesto del comercial orbitó en torno a los siete millones de dólares.

Fecha de estreno de 'Médico de Familia'

A falta de dos años para que Médico de familia entre en la treintena, la serie sobre un médico viudo al que daba vida Emilio Aragón se nutría de las sitcoms americanas, como Seinfeld o Cheers, lo que la convertía en una de las primeras comedias de situación producidas en nuestro país.

Su visionado, desde que dejara de emitirse, ha dependido de capítulos esporádicos colgados en las redes: en la actualidad, no está disponible en ninguna plataforma, pero esto cambiará a partir del 21 de julio, cuando Netflix sumará a su catálogo las nueve temporadas de golpe.

