Michael Imperioli ('Los Soprano', 'The White Lotus') explica sus mensajes contra la homofobia

Los fans homófobos y racistas de Los Soprano, The White Lotus y Uno de los nuestros pueden respirar tranquilos, aunque no se lo merezcan. El actor Michael Imperioli ha aclarado, por si hiciera falta, que los mensajes en los que 'prohibía' ver sus trabajos a quienes odien al prójimo por razón de raza, sexo u orientación sexoafectiva eran una sátira contra el creciente respaldo legal a la discriminación en EE UU.

En su instagram, Imperioli dio rienda suelta a un monumental cabreo por la sentencia del tribunal supremo estadounidense a favor de Lorie Smith, una diseñadora web residente en Colorado que se negaba a trabajar para parejas del mismo género por razones religiosas. "Gracias, tribunal supremo, por permitirme discriminar y excluir a todos aquellos con los que no estoy de acuerdo y a los que me opongo. ¡USA! ¡USA!", escribió.

Con su mensaje, el intérprete de Chris Moltisanti causó un notable revuelo en la superpotencia. Y ahora se ha visto en la obligación de aclarar esta invectiva y otras como "América se vuelve más estúpida a cada minuto que pasa".

"Tras haber rechazado invitaciones para aparecer en varios programas de noticias, creo que lo mejor será explicarme", escribió. "El post del que todos hablan era una observación satírica y simbólica acerca del lugar al que estas decisiones flagrantemente discriminatorias del tribunal supremo nos están llevando como país: a la división total, y posiblemente a algo mucho peor".

"Creo en la libertad religiosa, la libertad de expresión y en el derecho de los individuos a buscar la felicidad. También creo en la separación de iglesia y estado, como reza la Primera Enmienda", añadió. "Creo que todo el mundo, sin importar su raza, religión, color, ideas, género o sexualidad tienen derecho a la libertad, la igualdad, los derechos y la protección bajo las leyes de nuestro país. Y me opongo con vehemencia al odio, los prejuicios y el racismo, y siempre lo he hecho".

"Algunos no han pillado la ironía de mi mensaje, así que he pensado que tendría que ser más claro. En todo caso, está claro que el post transmitió su mensaje a la mayoría e hizo su trabajo. Final de la historia", concluye.

¿Contra qué protesta Michael Imperioli?

La sentencia del supremo estadounidense a favor de Lorie Smith ha causado gran preocupación en la superpotencia, y con buenos motivos. Dado que, en EE UU, el derecho se basa en precedentes judiciales, este dictamen supone una autorización para discriminar a las personas por criterios de raza, género u orientación sexual.

Medios como el New York Times han explicado que esta decisión (que se tomó por mayoría de seis miembros de la corte a favor contra tres en contra) podría animar a negocios y empresas a negar sus servicios a miembros del colectivo LGTBI. Asimismo, expone el sesgo religioso que actualmente impera en el poder judicial.

