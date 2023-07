Prohibido ver 'Los Soprano' si eres homófobo o racista

Recordar Los Soprano con devoción no implica negar el hecho de que sus personajes eran unos indeseables. Con Tony (James Gandolfini) a la cabeza, los miembros de la famiglia de Nueva Jersey rebosaban machismo, racismo y homofobia al nivel que cabe esperar de una panda de mafiosos de segunda fila. Menos mal que los actores que le dieron vida no son así, y Michael Imperioli, el intérprete de Chris Moltisanti, nos lo ha recordado.

Indignado con un dictamen del tribunal supremo de EE UU que legaliza de facto la discriminación contra personas LGTBI, Imperioli estalló en su instagram con un mensaje muy contundente.

"He decidido prohibirles a los racistas y los homófobos que vean Los Soprano, The White Lotus, Uno de los nuestros o cualquier otra película o serie en la que he actuado", escribió el actor (vía IndieWire). Y prosiguió: "Gracias, tribunal supremo, por permitirme discriminar y excluir a todos aquellos con los que no estoy de acuerdo y a los que me opongo. ¡USA! ¡USA!".

El revuelo armado en los comentarios fue tan torrencial que Imperioli terminó borrando su mensaje. No sin antes añadir una apostilla: "El odio y la ignorancia no son puntos de vista legítimos".

Una sentencia que autoriza la discriminación

El preocupante veredicto al que se refería Michael Imperioli le daba la razón a Lorie Smith, una diseñadora web residente en Colorado. Basándose en la primera enmienda de la constitución estadounidense, Smith reclamaba su derecho a negarse a diseñar páginas web para parejas del mismo género, pese a que las leyes estatales prohíben este tipo de discriminación.

Dado que, en EE UU, el derecho se basa en precedentes judiciales, este dictamen supone una autorización para discriminar a las personas por criterios de raza, género u orientación sexual.

Antes de sumarse a las protestas contra la sentencia, Imperioli ya había dejado claro su apoyo a las personas LGTBI, así como que entre él y su personaje en Los Soprano no hay ningún punto en común. "Me dicen: '¿cómo has podido hacerlo, Chris? Tony se estará revolviendo en la tumba", recordó. "Si eres fan mío y a ver lo que hago, quiero que tengas claro que yo no soy así. Y si no te gusta, que te jodan".

