'Barbie' dejó perplejo a John Carpenter: "No puedo creer que la haya visto"

Desde que se retiró hará 13 años, con su thriller Encerrada, nos hemos visto obligados a disfrutar de la magia de John Carpenter bien en los conciertos que ha seguido dando como músico, bien en unas entrevistas descacharrantes que hacen gala de un sentido del humor (¿involuntario?) de lo más entrañable. Pero el director de La cosa ha vuelto, y justo hoy 13 de octubre ha estrenado en Peacock (plataforma inexistente en España) la serie John Carpenter’s Suburban Screams. Con lo que, además, hay nuevas oportunidades de entrevistas descacharrantes.

A Carpenter le acaba de entrevistar Los Angeles Times al hilo de John Carpenter’s Suburban Screams. La charla ha pasado por varios temas, y uno de ellos ha tenido que ser forzosamente el gran fenómeno cinematográfico del verano, acaso del año: Barbie. La película más taquillera de 2023 y de la historia de Warner Bros., centrada en la muñeca de Mattel que interpreta Margot Robbie y dirige Greta Gerwig. El público la ha adorado, no así Carpenter. Aunque tampoco manifiesta una gran hostilidad hacia ella: simplemente no la ha pillado. “Vi Barbie. No puedo creer que haya visto Barbie”, explica Carpenter.

“Simplemente no es de mi generación. No tengo nada que ver con las muñecas. No sé quién es Allan”, añade sobre el personaje de Michael Cera, como el “amigo” del Ken de Ryan Gosling. “Puedo resumir la película: ella dice ‘no tengo vagina’ y al final ‘voy al ginecólogo’. Para mí, eso es la película. Quiero decir, también está todo lo del patriarcado, pero eso no lo pillé. Me dejó atrás. Pero creo que Margot Robbie es fabulosa”. Así que Carpenter, con su estilo particular, resume que no es para él.

Con lo que sí está más cómodo opinando es el cine de terror, y en particular con El exorcista: Creyente. La nueva entrega, producida por Blumhouse, apunta a dar beneficios pero la recepción de crítica y público ha sido terrible, suficiente como para que quizá los productores quieran darle otro enfoque a la trilogía que venían planeando. Una figura central en este proyecto es David Gordon Green, que precisamente venía de dirigir la última trilogía de La noche de Halloween producida por quien dirigió la primera entrega allá por 1978. Esto es, John Carpenter.

“Me gusta lo que David hizo con las tres Halloween. Me encantó la segunda, creo que esa fue fabulosa”, revela Carpenter refiriéndose a Halloween Kills. Por otra parte, dice que aún no ha podido ver El exorcista: Creyente aunque sí que haya escuchado que no es buena. “He oído que El exorcista no ha salido bien. Podría haber sido una película brutal. No entiendo cómo la puede haber fastidiado”.

