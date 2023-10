Halloween para niños: las películas de terror más populares para ver en Disney+

Si como acto de clausura del centenario de la compañía descongelasen a Walt Disney, alguien tendría que encargarse de hacer su despertar lo menos confuso posible. Por ejemplo, habría que explicarle que sus estudios son, ahora, una empresa internacional con tentáculos que alcanzan prácticamente cualquier aspecto de nuestras vidas; que existe algo llamado plataformas de streaming y que Disney atesora una. Una vez que el apócrifo almeriense comprendiese esto, se encontraría listo para recibir el golpe final: en España, la productora de Blancanieves alberga en su catálogo películas como Las colinas tienen ojos.

El siglo XXI ha construido una cámara de los horrores en el palacio de Disney. Así, zapear en la plataforma supone un curso intensivo en la globalización de la industria audiovisual: uno pasa, sin escalas, de la bienintencionada Elemental, de Pixar; a la sanguinaria Noche de bodas, de Fox. ¿Dónde quedó la animación para los más pequeños?, se preguntaría un aturdido Walt Disney deseoso de volver a su ataúd bajo cero. ¿Es que nadie piensa en los niños?

Samara Weaving ('Noche de bodas', 2019) está disponible en Disney Plus Cinemanía

Con Halloween en el horizonte, nosotros lo hemos hecho al seleccionar siete películas de terror disponibles en Disney Plus y destinadas a los benjamines de la casa, pero que harán que sus padres (incluso si ya las han visto) no puedan despegar los ojos de la pantalla.

‘Pesadilla antes de Navidad’ (1993)

Evitamos dejar para el final la recomendación más evidente para no recurrir así al suspense sobadísimo de si nos habremos olvidado de ella. Entre otras cosas, porque Pesadilla antes de Navidad es inolvidable. Su banda sonora, su estética y su conmovedora historia de amor crearon, más que marcaron, una generación. Desde su estreno, la humanidad se divide entre los que han disfrutado de niños de esta película y los que no. A los primeros, los reconocerás porque, cada 31 de octubre, se sientan frente al televisor para verla de nuevo. A los segundos, por su característica mueca de envidia.

'Pesadilla antes de navidad'. Cinemanía

‘El retorno de las brujas’ (1993)

Otra de las cosas que habría que contarle a Walt Disney es que los estudios más creativos de Hollywood se han convertido en una multimillonaria máquina de hacerse autorretratos. Por ejemplo, en 2022, la compañía del ratón le pidió a Bette Midler, Sarah Jessica Parker y Kathy Najimy que desempolvasen sus escobas. El resultado, una decepcionante secuela, agravada en España por la decisión de titular la primera El retorno de las brujas en lugar de Hocus Pocus. El retorno de las brujas 2 insinuaba que las magas eran unas latosas. Sin embargo, la original es una encantadora comedia para toda la familia, con una atmósfera propicia para Halloween.

'El regreso de las brujas' Cinemanía

‘Monstruos, S.A.’ (2001)

Antes de ser absorbida por un rival al que ya tenía en la lona, Pixar nos regalaba obras maestras con una puntualidad anual. Monstruos, S.A es una de ellas. La compañía del flexo saltarín se las ingenió para alumbrar una película de monstruos adorables y amistades imposibles que, aun así, resultará más que visible un 31 de octubre. Sobre todo, porque cualquier fecha sería perfecta para verla.

'Monstruos, S.A.' (2001) WALT DISNEY PICTURES

‘La mansión encantada’ (2003)

El ojo comercial de la factoría haría bien en pasar por la óptica más cercana. ¿Cómo es posible que la adaptación de esta película se estrenase en pleno julio? ¿Quién se mete en un caserón embrujado cuando, en el exterior, los termómetros marcan 40 grados? Su aterrizaje en la plataforma, en una temporada mejor acondicionada para el terror, ha salvado algún mueble, pero la versión continúa lejos de la original, que tenía en un pletórico Eddie Murphy su principal fortaleza.

'La mansión encantada' Cinemanía

‘Frankenweenie’ (2012)

Quizá esta fue la última vez que, durante una película de Tim Burton, sentimos la presencia de un genio tras la cámara. Con una hermosa fotografía en blanco y negro, el director reconstruye el mito de Frankenstein eliminando a sus dos monstruos. En esta emotiva fábula, no hay un sádico creador ni una horripilante criatura sino, simplemente, un niño que quiere a su perro. Un niño que estaría dispuesto a cualquier cosa por volver a abrazar a su mejor amigo, aunque sólo fuese una última vez.

'Frankenweenie' Cinemanía

‘Maléfica’ (2014)

Los live-action de Disney son el truco o trato del cine comercial contemporáneo. En ocasiones, la compañía del ratón nos ofrece un producto único y loable y, otras veces, se limita a sacarse una fotocopia en alta definición. De partida, esta película contaba con un incentivo que ni el más vago de los guionistas podía deshacer: tenía a Angelina Jolie. Afortunadamente, Maléfica acabó siendo algo más que su hechizante diosa, y su tono tenebroso la hacen muy recomendable para una noche familiar de Halloween.

Angelina Jolie como Maléfica Cinemanía

‘Coco’ (2017)

No importa si es tu primera vez o la decimoquinta, porque Coco haría disolverse en lágrimas al mismísimo Jack Skellington. No sólo fue la mejor película de animación de 2017, sino que, muy probablemente, fue la mejor película de 2017 a secas (recordemos que esta fue la edición de…La forma del agua). Además, llegó en el momento oportuno: Trump acababa de mudarse a la Casa Blanca gracias, entre otras maniobras, a una campaña de emética xenofobia contra el pueblo mexicano. Años después, Trump ya no frecuenta el Capitolio, pero amenaza con volver. Los monstruos más temibles no esperan a Halloween para regresar.

'Coco' PIXAR / WALT DISNEY PICTURES

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.