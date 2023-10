Es oficial: Michael Caine se ha jubilado a los 90 años

Hasta tres veces se negó Michael Caine a aparecer en The Great Escaper. Esta película de Oliver Parker se centra en la historia real del exmarine Bernie Jordan, que siendo nonagenario quiso escaparse de su residencia para acudir a una celebración de aniversario del Día D. Era un papel a su medida, pero Caine estaba agotado. Aún así aceptó, y trabajó en The Great Escaper junto a otra veterana de la actuación como Glenda Jackson. Esta falleció en junio, tras terminar el film.

El aire testamentario de The Great Escaper (que se estrenó en Reino Unido el 6 de octubre y aún no tiene fecha en España) es, por todo ello, muy palpable. Y al hilo de este trabajo Caine no ha dejado de decir que “está más o menos retirado”. El actor ha incidido en que “tiene 90 malditos años” y que le costó lo suyo participar en esta película: lo hizo gracias a las facilidades que le puso el equipo. Ahora, en unas declaraciones a Mirror, Caine anuncia que está retirado al 100%.

“No paro de decir que me voy a retirar. Pues ya lo estoy. Me he dado cuenta, vengo de una película donde he interpretado al protagonista con muy buenas críticas, ¿para qué seguir?”, se pregunta el actor de El hombre que pudo reinar. “Los únicos papeles que pueden darme ahora son de hombres de 90 años. O quizá 85”, prosigue el intérprete. “No serán protagonistas. Con 90 años no tienes protagonistas, estos son para chicos y chicas jóvenes y guapas. Así que he pensado que es hora de irme”.

Pero Caine se va a marchar por la puerta grande, más allá de la cálida acogida de The Great Escaper. Y es que la película ve la luz un mes antes del debut de Caine con la novela: llevaba tiempo queriendo escribir un relato de suspense, y esto ha ocurrido finalmente con Deadly Game, centrado en un espía llamado Harry Taylor. Si Deadly Game funciona quién sabe, igual Caine se retire del cine pero resulte ser un gran literato.

