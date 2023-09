Michael Caine sobre los coordinadores de escenas de sexo: "Menos mal que tengo 90 años"

La figura de los coordinadores de intimidad, responsables de supervisar las escenas de sexo en los rodajes, tiene partidarios y también detractores. A las críticas por parte de Sean Bean y Toni Collette se suman ahora las de un Michael Caine que se siente feliz por no estar ya para unos trotes que requerirían profesionales de ese tipo.

Presentando The Great Escaper, su nueva película, Caine ha hablado sobre el tema en una entrevista con el Daily Mail (vía IndieWire). O mejor dicho, le han hablado sobre el tema, porque el actor desconocía la existencia de dichos coordinadores. "¿De verdad? ¿En serio? ¿Eso existe?" es su respuesta cuando le sacan el tema.

"En mis tiempos no teníamos de eso", sentencia el protagonista de Alfie y La huella cuando se hace a la idea. "Menos mal que tengo 90 años y ya no interpreto a amantes, es todo lo que puedo decir. En mis tiempos, sencillamente rodabas la escena de amor y te las apañabas sin que nadie interfiriera. Todo ha cambiado".

Asimismo, Caine despacha rápidamente el tema de la 'corrección política': "Es aburrido", señala. "No puedes decir lo que piensas y no puedes llamar a nadie 'querida".

¿Cuál es la nueva película de Michael Caine?

En The Great Escaper, Caine interpreta a un veterano de la II Guerra Mundial que huye de una residencia para asistir a la celebración del 70 aniversario del Desembarco de Normandía. Dirigida por Oliver Parker (Supercañeras), la película cuenta también con Glenda Jackson, recientemente fallecida.

En otra entrevista, esta vez con The Telegraph, el actor aseguró haberse tomado el rodaje con calma: "A mis malditos 90 años no puedo andar en condiciones ni nada de eso", señaló. "Me dieron un bastón muy bueno y podía rodar escenas que lo necesitaban. Solo las hacía una vez, y me caía: una toma, y ya. Al carajo".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.