Emma Thompson responde a Sean Bean: los coordinadores de intimidad son "importantes"

Los coordinadores de intimidad han llegado a Hollywood para quedarse. La idea con esta figura es que las escenas de sexo sean más seguras y cómodas, a base de trazarse en torno a calculadas coreografías donde siempre se respete el espacio de cada intérprete. El rol se ha extendido rápidamente a numerosas producciones a lo largo del mundo, y aunque a priori ha sido recibido con agrado surgen a cada tanto opiniones discordantes. Por ejemplo la de Sean Bean, actor de Juego de tronos que sostiene que los coordinadores de intimidad pueden “destrozar la espontaneidad” supuestamente deseable en escenas de este tipo.

“Creo que la forma natural en que se comportan los amantes se estropearía si alguien lo redujera a un ejercicio técnico”. Emma Thompson ha tenido contacto directo con esta figura en su último film, Buena suerte, Leo Grande. Se trata de una comedia, disponible en Hulu dentro de EE.UU., con un gran componente sexual, de forma que Thompson se ha familiarizado rápidamente con este nuevo rol y está en desacuerdo con Bean. Le preguntaron al respecto en el programa de radio australiano Fitzy & Wippa (según recoge Variety), y Thompson aseguró que los coordinadores traen grandes beneficios a cada producción.

“Los coordinadores de intimidad son fantásticamente importantes y quizá hay quien lo considera una distracción, pero también puede que se diga ‘me ha hecho sentir cómodo, me ha hecho sentir seguro, me ha hecho sentir capaz de hacer el trabajo’”, declaró Thompson, quien duda que tal cosa como la “espontaneidad” sea posible en los rodajes. “Los coordinadores de intimidad son la novedad más fantástica de nuestro trabajo. Y no, no puedes simplemente ‘dejar que fluya’. Hay una cámara, un equipo. No estás solo en una habitación de hotel, estás rodeada de un montón de tíos. Nunca va a ser una situación cómoda, y punto”.

A lo largo de su aserto, Thompson no pudo evitar referirse directamente a Bean y lanzarle una pulla. “No sé quién era el actor, pero quizá haya tenido accidentalmente un coordinador en casa”, concluyó entre risas.

