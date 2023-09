Michael Caine confirma su jubilación: "Tengo 90 malditos años"

Allá por 2021, los medios se hicieron eco de que Michael Caine había decidido jubilarse. Entonces estaba rodando Best Sellers, dirigida por Lina Roessler y coprotagonizada por Aubrey Plaza, y el veterano intérprete veía muy cerca el momento de retirarse del cine. Su representante, sin embargo, aclaró poco después que no se trataba de una decisión definitiva, y que Caine podía seguir trabajando. Un año después Caine se dejaba ver en Medieval, una producción checa de acción, y más tarde se incorporaría a The Great Escaper.

Ha sido una temporada donde no ha trabajado al ritmo que suele, luego de encadenar películas sin descanso durante décadas (muchas ellas con Christopher Nolan, de quien fuera actor fetiche). The Great Escaper, dirigida por Oliver Parker y coprotagonizada por Glenda Jackson, es una producción británica donde Caine encarna al exmarine real Bernie Jordan, que emprende un sorprendente viaje con 89 años para llegar a Francia y asistir al 70 aniversario del Día D. Debido a la avanzada edad de Caine, ha sido un rodaje algo duro, y vía The Telegraph ha confirmado que esta sí podría ser su última película después de todo.

“Tengo ya 90 malditos años y no puedo andar bien. Estoy más o menos retirado”, explica el intérprete de El hombre que pudo reinar. Aunque fuera un arduo trabajo encabezar The Great Escaper, el equipo intentó facilitarle las cosas. “Me dieron un bastón muy bueno y pude hacer las escenas necesarias. Las hacía una sola vez y luego me caía. Pero solo una toma, y eso es todo. Se acabó”. Parker, como director, explica asimismo que todos se preocuparon por que Caine no se esforzara más de la cuenta.

“Había que asegurarse de que Michael no trabajara muy duro. Que haya vuelto a la interpretación después de un tiempo, y de la forma en que lo hizo, fue algo importante”. Por muy ardua que haya sido la experiencia, Caine se alegra de haberla tenido. “Con el Covid y todo eso no había hecho una película en tres años y pensaba que había terminado. Y de repente lo hice, y me lo pasé de maravilla”.

El actor londinense, una vez realizada la que podría ser su despedida del cine, asegura estar en paz con su avanzada edad. “Todo el mundo va a morir. Al menos yo he llegado a los 90, no he muerto a los 9, a los 19 o a los 29. Tengo 90 años y he tenido la mejor vida posible”.

