¿Un malentendido? Michael Caine y sus representantes niegan ahora que se vaya a retirar

En las últimas horas ha dado la vuelta a Internet la noticia de que Michael Caine se jubila de la actuación con 88 añazos admirablemente cumplidos. Todo ha venido a partir de una entrevista en el podcast Kermode and Mayo, y los motivos eran lógicos más allá de la exultante trayectoria que ha echado a sus espaldas (de casi siete décadas de trabajo y dos Oscar): Caine tiene problemas de salud, y ha descubierto lo satisfactorio que es escribir libros. De modo que todos nos hemos precipitado a desearle lo mejor para un descanso bien merecido, pero hete aquí que The Wrap se ha puesto en contacto con los representantes del actor británico y… estos aseguran que hablar de “jubilación” es muy exagerado.

Concretamente, aclaran que Caine no refiere a una retirada total, sino quizá a la afluencia de roles protagónicos. Durante la entrevista el actor se ha referido a Best Sellers (a punto de estrenarse en VOD, y donde precisamente tiene un papel principal junto a Aubrey Plaza) como su último film, algo que en sí mismo resultaba extraño: Caine sigue involucrado en el rodaje de Medieval, una carísima superproducción checa, y su nombre ya ha sido barajado para figurar en Ahora me ves 3. Por no hablar de que muchos intuían que el actor también intervendría en Oppenheimer, el nuevo proyecto de Christopher Nolan, haciendo justicia a una colaboración que se ha repetido sin excepción desde Batman Begins. Vaya, que desde luego su currículum apuntaba a un futuro posterior a Best Sellers, y el propio Caine ha acabado confirmándolo en Twitter.

I haven’t retired and not a lot of people know that — Michael Caine (@themichaelcaine) October 16, 2021

"No me he retirado y no mucha gente lo sabe", escribe el actor. Es posible, no obstante, que Caine quiera tomarse las cosas con más calma a partir de ahora, en sintonía a su gusto por la escritura y al hecho de que la crisis del COVID-19, junto a su vejez, hace que actualmente sea muy difícil obtener papeles que le interesen. “No hay películas que quiera hacer”, apuntaba el actor durante la entrevista, además de señalar que lleva casi dos años sin trabajar. Quizá sea esto lo que le ha hecho querer bajar el ritmo: pronto podremos confirmar hasta qué punto.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.