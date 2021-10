Michael Caine anuncia su retirada de la actuación a los 88 años

Michael Caine ya no tiene nada que demostrar. El actor británico ha entregado interpretaciones memorables a lo largo de siete décadas, ganando dos Oscar (por Hannah y sus hermanas y Las normas de la casa de la sidra) e interviniendo en clásicos como La huella, El hombre que pudo reinar, Vestida para matar o Hijos de los hombres. En los últimos años, y a través de su colaboración con Christopher Nolan, la longitud de sus papeles ha ido disminuyendo, pero no su ritmo de trabajo: Caine ahora protagoniza la comedia Best Sellers con Aubrey Plaza (de estreno inminente en VOD) y tiene previsto aparecer tanto en la tercera entrega de Ahora me ves como en Medieval, superproducción que resulta ser la película más cara salida nunca de la República Checa. Todo paralelamente a que el actor cumpliera 88 años el pasado 14 de marzo.

Vaya, que Caine ya tiene una edad, y es por ello que en una reciente entrevista para el programa radiofónico Kermode and Mayo acaba de anunciar que se jubila. La escasez de proyectos que ha traído aparejada la crisis del coronavirus, en conjunto a los achaques propios de la edad y a una faceta como escritor que le gustaría seguir explotando (Blowing the Bloody Doors Off fue publicado en 2018), le han conducido a esta decisión. “No he trabajado durante dos años y tengo un problema en la columna que afecta a mis piernas, así que no puedo caminar bien… también escribí un libro que fue publicado y tuvo éxito, así que ahora no soy actor, soy escritor”, explica Caine. “Es genial porque como actor te tienes que levantar a las seis y media de la mañana e ir al estudio. Como escritor, ¡empiezas a escribir sin salir de la cama!”.

Parece, por tanto, que el intérprete ha encontrado otros placeres más allá de la actuación, algo que se ve complementado con un ambiente poco propicio para seguir haciendo películas. “La verdad es que no he tenido ninguna oferta durante dos años, porque nadie está haciendo películas que yo quiera hacer. Además, tengo 88 años. No abundan precisamente los guiones con protagonistas que tengan 88 años, ¿sabes?”, concluye. De modo que eso es todo. Michael Caine se despide de la actuación tras haber protagonizado películas incansablemente desde mediados de los años 50, estando ahora por aclarar qué pasará con sus últimos trabajos. Antes de Best Sellers, por lo demás, el público pudo verle en Tenet, donde tenía un brevísimo pero elegante papel.

