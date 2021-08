Michael Caine asegura que se ha pasado más de ocho años intentando no pestañear

Hay actores del método que llevan sus técnicas lejos y luego está Michael Caine. El legendario intérprete británico ha confesado que leyó hace tiempo un libro sobre interpretación que le marcó profundamente y del que sacó una lección que ha querido emplear durante más de 8 años: intentar no parpadear.

Sí, has leído bien, el actor de películas tan ilustres como Alfie, Evasión o victoria, Las normas de la casa de la sidra o casi cualquier película de Christopher Nolan ha pasado más de 8 años intentando no pestañear "porque pensaba que haría que sus actuaciones fueran más hipnóticas en la pantalla".

Para Caine fue una decisión fácil pero reconoce también que le ha provocado que más de uno lo tomara por loco: "Durante los siguientes ocho años que traté de no parpadear, la gente que me rodeaba, incluida mi madre, pensaba que me había vuelto loco. Pensaban que era un psicópata, solía asustar a la gente", declaraba el actor en una entrevista.

Al parecer, Caine no es la única leyenda viva del cine británico que ha estado siguiendo este consejo, recogido en el libro "Teach Yourself Acting" ("Enséñese usted mismo a actuar"). El mismísimo Anthony Hopkins tiró del mismo recurso para clavar su interpretación de Hannibal Lecter en El silencio de los corderos, según asegura Caine: "Si no parpadeas, sabes que puedes mantener al público hipnotizado. No se trata tanto de no parpadear, sino de estar quieto. La quietud tiene una economía y un poder".

