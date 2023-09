Mark Wahlberg se plantea dejar la actuación: “No quiero sentarme a esperar que DiCaprio, Tom Cruise o Brad Pitt rechacen una película”

En los últimos años, la carrera de Mark Wahlberg ha virado hacia el mundo de la producción, mientras sus participaciones en el cine y las series cada vez se volvían más anecdóticas a través de pequeños papeles. Ahora, el norteamericano podría estar planteándose su retirada definitiva del mundo de la interpretación, según sus últimas declaraciones recogidas en Cigar Aficionado Magazine (vía Variety).

"Me convertí en productor debido a la necesidad. No quería sentarme a esperar que Brad Pitt, Tom Cruise o Leo[nardo DiCaprio] o cualquier tipo del momento rechazara una película para que pudiera acabar en mis manos", ha confesado un dolido Wahlberg. "Siempre he sido proactivo en el intento de encontrar material que pudiera producir. Sabía que era lo adecuado mí. Crear mi propio destino".

La progresiva retirada de Mark Wahlberg como actor

Su primer trabajo como productor ejecutivo se produjo en 2010 con su participación en el oscarizado filme The Fighter, por el que optó a su segundo Oscar -en esta ocasión a mejor película del año-, después de que en 2007 recibiera su primera nominación a mejor actor de reparto por Infiltrados.

"Realmente estoy trabajando más duro que nunca. Ciertos negocios puedes construirlos, traspasarlo y huir. Afortunadamente, veremos cuáles son los intereses de mis hijos, pero no creo que actúe por mucho más tiempo al ritmo que voy ahora. Eso de seguro", confiesa Wahlberg.

Pese a estas palabras, lo cierto es que Wahlberg aún tiene pendiente el lanzamiento de hasta cinco proyectos, la mayoría producidos por él mismo, algo que podría evidenciar precisamente su agotamiento ante una industria que continúa ninguneando su carrera como actor.

En los últimos meses, Wahlberg se situaba detrás de la producción de la serie The Golden Boy, y próximamente protagonizará y producirá los títulos The Six Billion Dollar Man, The Family Plan y The Union, coincidiendo en esta última con Halle Berry y J. K. Simmons.

