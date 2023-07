"No tenía el control": la mala experiencia de Reese Witherspoon rodando una escena de sexo con Mark Wahlberg

La figura de los coordinadores de intimidad ha terminado por popularizarse en Hollywood, de forma que gracias a ella los intérpretes (muy especialmente las actrices) puedan rodar escenas de sexo con mayor comodidad y sin dar pie a momentos violentos. Como es de esperar, no faltan los opositores a este rol (por, supuestamente, despojar de naturalidad a los rodajes), pero todo apunta a que Reese Witherspoon está a favor de él. La estrella acaba de detallar un episodio que quizá no se habría dado de contar con un coordinador de intimidad.

Witherspoon protagonizó en 1996, antes de la fama, un thriller erótico titulado Pasión obsesiva. Era una suerte de Atracción fatal a la inversa, y ambientado en el mundo adolescente: Witherspoon descubría de pronto que su novio era un celoso obsesivo, encarnado por Mark Wahlberg. En una reciente entrevista de Harper’s Bazaar, Witherspoon ha recordado que hubo una escena durante el rodaje donde sintió que “no tenía el control”. Se trataba de un encuentro sexual en una montaña rusa.

La actriz tenía 19 años. “El guion no explicitaba que fuera a pasar, así que creo que fue algo que el director pensó por su cuenta, luego me preguntó en el set si lo haría, y yo dije que no”. El director era James Foley, y Witherspoon tuvo que pedir que le sustituyera una doble para las tomas por debajo de su cintura, sin aún así sentir que tuviera control sobre ello. “No fue una gran experiencia”, sintetiza, para a continuación destacar que este episodio traumático cimentó en cierta medida su carácter.

“No estoy traumatizada ni nada por el estilo, pero fue formativo. Me hizo comprender cuál era mi lugar en la jerarquía del cine. Creo que es otra de esas historias que me hicieron querer ser un agente de cambio y alguien que tal vez pueda estar en una mejor posición de liderazgo para contar historias desde una perspectiva femenina, en lugar de desde la mirada masculina”. Durante la entrevista, la actriz habla profusamente de la creación de oportunidades para que las mujeres de Hollywood se sientan seguras, y no se repita lo de Pasión obsesiva.

Queriendo contribuir directamente a estas oportunidades, Witherspoon se ha convertido de un tiempo a esta parte en una afamada productora, al mando de su sello Hello Sunshine. Esta compañía ha acostumbrado a lanzar proyectos encabezados por mujeres, estilo Big Little Lies, Alma salvaje (con la misma Witherspoon de protagonista) o la reciente serie de Amazon Daisy Jones & The Six.

