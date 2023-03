Toni Collette no termina de sentirse cómoda en el set con los coordinadores de intimidad

La figura de los coordinadores de intimidad ha ganado progresivamente importancia en Hollywood. Este rol se ocupa de cuidar, en los rodajes, que la grabación de escenas íntimas salga adelante de acuerdo a la comodidad de los implicados. En líneas generales el desempeño ha sido positivo y los intérpretes se encuentran mucho más a gusto en su trabajo, pero no han faltado voces disonantes ante sus posibles efectos.

Por ejemplo Sean Bean, de Juego de tronos, afirmó que los coordinadores de intimidad frenaban la naturalidad que debieran tener estas escenas, mientras que Toni Collette se ha manifestado en otra dirección. La actriz de Hereditary ha asegurado que su experiencia con los coordinadores de intimidad no ha sido demasiado positiva, pero no tanto por cómo se reflejaba su trabajo en pantalla sino por su propios sentimientos en el set.

Concretamente, Collette asegura que le han hecho “sentir más ansiedad en los rodajes”. “Solo ha habido un par de ocasiones en que he tenido que recurrir a ellos, y he confiado y me he sentido a gusto con la gente que trabajaba”, asegura para The Times. Por lo demás la experiencia ha sido tirando a desagradable. “Sentí que las personas que me traían para que me sintiera más cómoda en realidad me hacían sentir más ansiosa. No me estaban ayudando, así que les pedí que se fueran”.

Collette ha llegado a rechazar la aportación de estos profesionales porque pensaba que se iban a “inmiscuir en el proceso”, y porque no creía que fuera necesario. “Les he negado el acceso porque no sentía que los necesitara. Están ahí como una red de seguridad. He trabajado con gente maravillosa y me he sentido muy segura. No siempre es una necesidad”.

Esto no implica, por lo demás, que esté en contra de la profesión. Asume que “aportan nueva energía” a los equipos, y que el rol ha surgido a partir de una problemática evidente en los rodajes, que podía conducir a episodios muy desagradables para sus protagonistas. “Nunca sabes lo que te va a tocar y es un milagro que una película salga adelante”, asume.

La opinión de Collette viene más de que estos episodios han sido bastante escasos a lo largo de su trayectoria. “He sido muy afortunada en el sentido de que solo he trabajado con unos pocos gilipollas a lo largo de varias décadas”. La actriz cree que la actitud ante los coordinadores de intimidad puede depender mucho de una experiencia previa, así que en ese sentido Collette prefiere ir por libre.

Puede que muy pronto la directora tenga que lidiar con estos profesionales, sin embargo, en un régimen distinto: cuando debute a la dirección con la próxima Writers and Lovers. Antes tiene previsto el estreno de Mickey17, película de ciencia ficción de Bong Joon-ho que le ha unido con Robert Pattinson en el elenco.

